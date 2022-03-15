Son dakika haberleri: Şehir Hastanesi'nde yılın hekimi ve sağlık personeli seçildi - Son Dakika

Erzurum Şehir Hastanesinde yılın hekimi ve sağlık personeli belirlendi. Uzman Dr. Serkan Cerrah yılın hekimi olurken, Eda Arzu Akgün de yılın sağlık personeli oldu.

Sağlık hizmeti sunumunda özellikle Pandemi döneminde hasta ve hasta yakınlarına göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı aday gösterilen Uzm. Dr. Serkan Cerrah'ın özgeçmişi şöyle; "30.08.1978 tarihi Erzurum merkez doğumluyum. İlk orta tahsilimi Erzurum 'da tamamladım. Erzurum Fen Lisesi'nden 1996 tarihinde mezun oldum. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2002 yılında mezun oldum. Aynı yıl Erzurum Atatürk Üniversitesi Dahiliye Ana Bilim Dalında İç Hastalıkları Araştırma görevlisi olarak başladım. 2008 yılında İç Hastalıkları ihtisasımı tamamlayarak İspir Devlet Hastanesinde mecburi hizmetime Dahiliye uzmanı olarak başladım. 2009 yılında Yan Dal Uzmanlık sınavına girerek Atatürk Üniversitesi Dahiliye Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji bilim dalında yan dal ihtisasına başladım. 2012 yılında yan dal ihtisasımı tamam bitirerek aynı yıl Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Gastroenteroloji Uzmanı olarak göreve başladım. Halen aynı hastanede yan dal uzmanı olarak çalışmaktayım. Kliniği'mize ERCP, EUS gibi ileri endoskopik işlemler yapılmakla beraber Erzurum ili ve çevre illerden 7-8 tane ilin Acil GİS kanama, Akut Pankreatit, Kolanjit hastalarına servisimizde hizmet vermekteyiz. Pandemi döneminde hastanemiz Endoskopi ve ERCP işlemlerine devam etmekte olup il dışı hastalarının mağdur olmamaları adına çevre iller harici diğer illerden de hasta kabulü tarafımdan sağlanıp toplam1200 civarında ERCP ve 4000 civarında endoskopik işlem tarafımdan yapılmıştır. Halen Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji bölümünde hizmetimi sürdürmekteyim."

Pandemi döneminde görev yapan Uzm. Dr. Serkan Cerrah, gayretli ve yoğun çalışmaları ile Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi ve Endoskopi işlemlerinde gerek Erzurum gerek çevre illerden gelen hiçbir hastanın pandemiden dolayı mağduriyet yaşamaması için büyük bir özveri, çok yoğun bir çalışma sergiledi.

Yılın sağlık personeli Eda Arzu Akgün ise sağlık hizmeti sunumunda özellikle Pandemi döneminde yüreği insan sevgisiyle dolu olması ve özveri çalışmalarından dolayı aday gösterildi.

Eda Arzu Akgün'ün başarı öyküsü şöyle; "04.06.1987 tarihinde Malatya'da doğdum. İlk, Ortaokul ve Lise eğitimimi Malatya'da tamamladım. 2007 yılı Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi mezunu olup 2015 yılında pedagojik formasyon eğitimi aldım. Evliyim ve 2 kızım var. Meslek hayatıma ilk Özel Malatya Sevgi Hastanesinde başlayıp burada 1 yıl yeni doğan servisinde çalıştıktan sonra Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanıp Radyasyon Onkoloji servisinde işe başladım. Halen daha aynı serviste çalışmaya devam etmekteyim. Dikkat isteyen ve stresli bir iş yapmaktayım. Meslek hayatım süresince belki de çalıştığım kliniğin onkoloji olması nedeniyle psikolojik olarak etkilendiğim anlarım olduğu kadar; mesleki doyumu yaşayıp mutlu olduğum zamanlarımda çok oldu. Hastayla ilgilenip değerli olduğunu hissettirmeyi başardığımda; hastamın hastalığıyla mücadele ederken kendilerini hastaneye ve tedavilerine uyum sağlamada daha açık davrandıklarını hastalık yada özel hayatlarıyla ilgili sıkıntılarının paylaşmak istediklerini, hemşirelik bakım planlarını ve uygulamalarının yaptığımız süreçte kendilerinin de katılmak istediklerini, tedavi sürecinde suskunlaştıklarında yada öfkelendiklerinde çoğunlukla asıl tepkinin bize değil insan olarak önemsenmek ve yardım isteği olduğunu ve en önemlisi de güvendiklerini gördüm. Klinikte hastaların taburcu olurken; her şey için teşekkürler, Allah razı olsun. Gibi söylemleri ya da poliklinik kontrollerine geldikleri zaman servise de uğrayarak hemşire hanım kontrole gelmiştim bir de size uğrayayım dedikleri zaman, evet bu benim işim ama mesleğimi de seviyorum diyebiliyorum. İyi ki Hemşireyim mesleğimi daha özverili ve yararlı bir şekilde devam ettireceğim."

Eda Arzu Akgün, Pandemi döneminde Radyasyon Onkoloji servisinde yatmakta olan hastalara vermiş olduğu değer ve sevgiden dolayı hastaların gönlünü kazandı. - ERZURUM