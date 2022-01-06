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Son dakika haberleri... Şehit Fethi Sekin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğünde anıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Şehit Fethi Sekin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğünde anıldı

06.01.2022 00:57
Son dakika haberleri... Şehit Fethi Sekin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğünde anıldı

Son dakika haberler: İzmir Adliyesi'ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nde anma programı gerçekleştirildi.

İzmir Adliyesi'ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nde anma programı gerçekleştirildi. Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "Kendisinin bize bıraktığı kıymetli emanetleri artık bizim canımızdan bir parçadır, onlara gözümüz gibi bakacağız" dedi.

5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını canı pahasına engelleyen ve teröristler tarafından şehit edilen polis memuru Fethi Sekin için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nde anma programı gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde Sekin'in balmumu heykelinin bulunduğu yerde yapılan anma programına, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan emniyet müdürleri, polis memurları ve Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Sekin'in hayatından kesitler sunan bir sinevizyon gösterisi ile başladı. Daha sonra İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne kürsüye çıkarak konuşma gerçekleştirdi.

"Şehidimizin kanı, kahraman silah arkadaşları tarafından yerde bırakılmadı"

Anma programında konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "Bundan tam 5 sene ülkemiz kahraman bir evladını ebediyete uğurladı. İzmir Adliyemize PKK'lı teröristlerce hain saldırı gerçekleştirildi. Bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla vatandaşlarımızı hedef alan bu hain saldırı Fethi Sekin kardeşimizin canını hiçe sayıp yaptığı kahramanlıkla engellendi. Rütbelerin en büyüğüne ulaşarak şehadete yürüyen şehidimizin kanı, kahraman silah arkadaşları tarafından yerde bırakılmadı. Şehidimizin bu vatan ve millet için ölüme atılırken bir an bile tereddüt etmediğine herkes şahitlik etmiştir. Bu sayede Fethi kardeşimize duyulan sevgi ve minnet ülkemizin dört bir yanına yayılmış ve 83 milyonluk bir ailenin öz evladı olmuştur. Ülkemizin şu an içerisinde bulunduğu huzur ve güven ortamı, Fethi kardeşimiz ve onun gibi ay yıldızlı üniformayı kefen yapmış nice şehitlerimiz sayesindedir. Nasıl ki Kurtuluş Savaşında Hasan Tahsin düşmana ilk kurşunu sıktıysa, 15 Temmuz gecesi milletimiz nasıl FETÖ'cü hainlere karşı mücadele ettiyse, Fethi kardeşimizde aynı ruh ve vatan aşkıyla bölücü hainlerin karşısında durmuş ve bu vatanın bölünemeyeceğini, bu milletin her daim güçlü bir şekilde ayakta duracağını tüm dünyaya göstermiştir" sözlerine yer verdi.

"Şehidimizin gözü arkada kalmasın"

Konuşmasında Şehit Fethi Sekin'in emanetlerini canlarından bir parça saydıklarının altını çizen Şahne, "Şehidimizin gözü arkada kalmasın. Kendisinin bize bıraktığı kıymetli emanetleri artık bizim canımızdan bir parçadır, onlara gözümüz gibi bakacağız" dedi.

Şahne'nin konuşmasının ardından İzmir İl Müftüsü Salih Sezik de kürsüye gelerek, Fethi Sekin için dua etti. - İZMİR

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İzmir Adliyesi, Fethi Sekin, Şehit, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Şehit Fethi Sekin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğünde anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Şehit Fethi Sekin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğünde anıldı - Son Dakika
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