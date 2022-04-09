Son dakika haberleri: Şehit PÖH Fatih Doğan adına yardım kolileri dağıtıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Şehit PÖH Fatih Doğan adına yardım kolileri dağıtıldı

09.04.2022 11:54
Son dakika haberleri: Şehit PÖH Fatih Doğan adına yardım kolileri dağıtıldı

Son dakika haberlerine göre Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı tarafından Şehit Polis Özel Harekat Fatih Doğan adına yardım kolisi dağıtıldı.

Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı tarafından Şehit Polis Özel Harekat Fatih Doğan adına yardım kolisi dağıtıldı.

"Gelin Bu Ramazan Bir Aileyi Beraber Sevindirelim" sloganıyla Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yardım kampanyasına hayırseverlerden destek geldi. İçerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu 250 adet yardım kolisi hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine ülkücü gençler tarafından dağıtıldı.

Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Mustafa Altın, kampanyalarına destek veren hayırseverlere teşekkür ederek, yardımların Ramazan Ayı içerisinde sürdüreceklerini dile getirdi. - ADIYAMAN

Son dakika haberleri: Şehit PÖH Fatih Doğan adına yardım kolileri dağıtıldı
Son dakika haberleri: Şehit PÖH Fatih Doğan adına yardım kolileri dağıtıldı

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Polis Özel Harekat, Fatih Doğan, Adıyaman, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Şehit PÖH Fatih Doğan adına yardım kolileri dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Şehit PÖH Fatih Doğan adına yardım kolileri dağıtıldı - Son Dakika
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