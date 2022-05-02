Son dakika haberleri... Selendi'de bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Selendi'de bayramlaşma töreni düzenlendi

02.05.2022 20:34
Son dakika haberleri... Selendi'de bayramlaşma töreni düzenlendi

Son dakika haberi... Manisa'nın Selendi ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma töreninde protokol ve vatandaşlar bir araya geldi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma töreninde protokol ve vatandaşlar bir araya geldi. 2 yıldır pandemi nedeniyle yapılamayan bayramlaşma töreni bu yıl coşku içerisinde gerçekleşti.

Selendi Belediyesi Kurtuluş Aile Çay bahçesinde gerçekleşen törende konuşan İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, "Rahmetin, bereketin ve şefaatin müjdelendiği, manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği mübarek bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, huzur içinde Ramazan Bayramını hep birlikte erişmenin mutluluğu içerisindeyiz. Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip olan, milletimizin manevi değerlerinin ve tarihin engin derinliklerinden gelen sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günler bayram günleridir. Bayramlar, her türlü güzelliğin ve mutluluğun yaşandığı, yetimlerin ve buruk gönüllerin tamir edildiği, fakir-fukaranın aranıp gözetildiği, muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği, dargınlıkların, kırgınlıkların giderildiği, sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, müstesna günleri ifade eder." dedi.

Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ise Türk-İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Buradaki törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar İlçe Jandarma ve Emniyet personeli ile bayramlaştıktan sonra tören sona erdi. Bayramlaşma törenine Selendi İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, daire müdürleri, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar ve yönetimi, MHP Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut ve yönetimi, İYİ Parti İlçe Başkanı İlhan Türk ve yönetimi, DP İlçe Başkanı Serdar Şafak ve yönetimi, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Son dakika haberleri... Selendi'de bayramlaşma töreni düzenlendi
Son dakika haberleri... Selendi'de bayramlaşma töreni düzenlendi
Son dakika haberleri... Selendi'de bayramlaşma töreni düzenlendi
Son dakika haberleri... Selendi'de bayramlaşma töreni düzenlendi
Son dakika haberleri... Selendi'de bayramlaşma töreni düzenlendi
Son dakika haberleri... Selendi'de bayramlaşma töreni düzenlendi
Son dakika haberleri... Selendi'de bayramlaşma töreni düzenlendi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Selendi'de bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika


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