Son dakika haberleri... Ukrayna'da savaşın gölgesinde bayram namazı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Ukrayna'da savaşın gölgesinde bayram namazı

03.05.2022 00:58
Son dakika haberleri... Ukrayna'da savaşın gölgesinde bayram namazı

Gelen son dakika haberine göre Rus saldırısı altında olan Ukrayna'da Müslümanlar bayram namazını kılmak için Kiev'de İslam Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Rus saldırısı altında olan Ukrayna'da Müslümanlar bayram namazını kılmak için Kiev'de İslam Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukraynalılar savaşın gölgesinde bayram coşkusu yaşıyor. Ülkede Müslümanlar, bayram namazını kılmak Kiev'de bulunan İslam Kültür Merkezi'ne geldi. Yüzlerce Müslüman, bayram sabahında tekbir getirerek birlikte namaz için saf tuttu. Ukraynalı Müslüman askerlerinde katıldığı bayram namazının ardından Ukrayna ve tüm Müslüman alemi için dualar edildi. Kültür merkezi yetkilileri tarafından da namaz çıkışında yemek dağıtıldı. - KİEV

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Ukrayna, Bayram, İslam, Kiev, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Ukrayna'da savaşın gölgesinde bayram namazı - Son Dakika


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