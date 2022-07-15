Son dakika haberleri: Vali Pehlivan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Vali Pehlivan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

15.07.2022 14:57
Son dakika haberleri: Vali Pehlivan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Son dakika gelişmesine göre Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Programa, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, kurum amirleri ve STK temsilcileri de katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından dua edildi.

Programda yaptığı konuşmasında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten büyük bir onur duyduğunu belirten Vali Pehlivan, "Türkiye olarak biz büyük bir aileyiz. Ülkemizin dört bir yanında güvenlik ve huzur içinde yaşayabiliyorsak bu şehitlerimizin, gazilerimizin sayesindedir. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz necip milletimiz, bin yıldır bu topraklarda vatanı için canını feda etmekten asla çekinmeyen kahraman nesillere sahiptir. Bunun içindir ki, tarihimiz büyük fedakarlıklarla kazanılan büyük zaferlerle, destanlarla doludur" dedi.

Silahlı terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girişiminin üstünden 6 yıl geçtiğini anımsatan Pehlivan, "Ama unutmadık, unutmayacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşlik bağlarımızı yok etmeye çalışanlara karşı tarih boyunca olduğu gibi, 15 Temmuz'da da o takdire şayan milli şuur ile bölücü, yıkıcı şer odaklarına karşı milletimiz kenetlenerek dimdik durdu. Şehitlerimiz, gazilerimiz ve o gün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran vatandaşlarımız ile ordumuzun, emniyetimizin, jandarmamızın içinde milli manevi değerlerine, vatanına, milletine bağlı kardeşlerimiz sayesinde bu kalkışmanın üstesinden geldik ve birliğimizi beraberliğimizi hep birlikte bugünlere taşıdık" diye konuştu.

Konuşmasının devamında, "Milletimiz; yediden yetmişe, kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına, hangi düşünce veya inanç yapısına sahip olursa olsun, yollara, meydanlara koşarak cumhuriyetimize, demokrasimize, birlik ve beraberliğimize cansiperane bir şekilde sahip çıktı" diyen Vali Pehlivan, "Yıkıcı, bölücü saldırılara asla boyun eğmeyeceğini, tarih boyunca ölümüne büyük mücadeleler sonucu elde ettiği kazanımları ne pahasına olursa olsun koruyacağını en güçlü şekilde kanıtladı. Bağımsızlık aşkını bütün dünyaya bir kere daha haykırdı" ifadelerini kullandı.

Programa katılan şehit aileleri ve gazilerin masalarını tek tek dolaşarak yakından ilgilenen Vali Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, program sonunda misafirleriyle sohbet etti, taleplerini dinledi, birlikte günün anısına fotoğraf çektirdi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Ali Hamza Pehlivan, Mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Vali Pehlivan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika

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