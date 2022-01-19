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Son dakika haberleri... Van polisinden 'trafik güvenliği' faaliyeti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Van polisinden 'trafik güvenliği' faaliyeti

19.01.2022 09:33
Son dakika haberleri... Van polisinden 'trafik güvenliği' faaliyeti

Son dakika haberler: Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'trafik güvenliği' konusunda bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'trafik güvenliği' konusunda bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İpekyolu ilçesi Mesut Özata Anadolu Lisesini ziyaret eden trafik ekipleri, öğrencilere 'trafik güvenliği' konusunda bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu.

Okul çıkışında ise servis araçlarında öğrencilerle birlikte seyahat eden polisler, 'güvenli seyahat' hakkında da bilgilendirmede bulundu. - VAN

Son dakika haberleri... Van polisinden 'trafik güvenliği' faaliyeti
Son dakika haberleri... Van polisinden 'trafik güvenliği' faaliyeti
Son dakika haberleri... Van polisinden 'trafik güvenliği' faaliyeti

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Van Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Van polisinden 'trafik güvenliği' faaliyeti - Son Dakika


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