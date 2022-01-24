Adıyaman'ın Sincik ilçesinde vakaya gittiği sırada kar nedeniyle yolda mahsur kalan ambulansın yardımına iş makinesi yetişti.

Sincik ilçesine bağlı Çamdere köyünden kesici aletle bacağını yaralayan Hamza Göre, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Durum üzerine Sincik 112 Acil Sağlık ekipleri belirtilen bölgeye doğru yola çıktı. Sağlık ekipleri Çamdere köyü yakınlarına geldiğinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak şarampole girdi. Şarampole giren ambulansın yardıma köyde bulunan bir iş makinesi yetişti. Kara saplanan ambulans iş makinesinin yardımıyla saplandığı yerden çıkartılarak hastaya ulaşması sağlandı. Kesici aletle kendini hafif yaralayan hasta sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak tedavi edildi. Hasta, hastaneye gitmek istemeyince sağlık ekipleri yaptıkları tedavinin ardından köyden ayrıldı. - ADIYAMAN