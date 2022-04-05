Son dakika! Hisarcık Belediyesi'nden şehit aileleri ve gazilere iftar - Son Dakika
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Son dakika! Hisarcık Belediyesi'nden şehit aileleri ve gazilere iftar

05.04.2022 10:39
Son dakika! Hisarcık Belediyesi'nden şehit aileleri ve gazilere iftar

Son dakika yerel haberine göre Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde şehit aileleri ve gaziler belediyenin düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde şehit aileleri ve gaziler belediyenin düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi.

Esire Termal Turizm Merkezi Restoranında verilen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada şehit aileleri ve gazilerle beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, " Fırsat buldukça sizlerle beraber olmak, acı ve tatlı günlerinizi paylaşmak istiyoruz. İstek ve taleplerinizi bizlere aktarabilirsiniz. Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız" diye konuştu.

İftar yemeğine, Kaymakam Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Erkan Koç, şehit aileleri ve gaziler katıldı. - KÜTAHYA

Son dakika! Hisarcık Belediyesi'nden şehit aileleri ve gazilere iftar
Son dakika! Hisarcık Belediyesi'nden şehit aileleri ve gazilere iftar
Son dakika! Hisarcık Belediyesi'nden şehit aileleri ve gazilere iftar

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Hisarcık, Kütahya, İftar, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika! Hisarcık Belediyesi'nden şehit aileleri ve gazilere iftar - Son Dakika


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