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Son dakika! Jandarma şehit kabirlerini temizledi - Son Dakika

Son dakika! Jandarma şehit kabirlerini temizledi

27.01.2022 08:43
Son dakika! Jandarma şehit kabirlerini temizledi

Bir son dakika haberine göre Burdur'un Tefenni ilçesinde yoğun kar yağışının ardından jandarma ekipleri, şehit mezarlarını temizleyerek, bayraklarını yeniledi.

Burdur'un Tefenni ilçesinde yoğun kar yağışının ardından jandarma ekipleri, şehit mezarlarını temizleyerek, bayraklarını yeniledi.

Burdur'un Tefenni ilçesinde yoğun kar yağışının ardından kaymakamlık talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehitliği temizledi. Jandarma personelleri şehit kabirleri üzerindeki karlar temizlenirken, yıpranan Türk bayrakları da yenileriyle değiştirildi. - BURDUR

Son dakika! Jandarma şehit kabirlerini temizledi
Son dakika! Jandarma şehit kabirlerini temizledi
Son dakika! Jandarma şehit kabirlerini temizledi
Son dakika! Jandarma şehit kabirlerini temizledi

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Jandarma, Tefenni, Burdur, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika! Jandarma şehit kabirlerini temizledi - Son Dakika


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