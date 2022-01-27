Burdur'un Tefenni ilçesinde yoğun kar yağışının ardından jandarma ekipleri, şehit mezarlarını temizleyerek, bayraklarını yeniledi.
Burdur'un Tefenni ilçesinde yoğun kar yağışının ardından kaymakamlık talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehitliği temizledi. Jandarma personelleri şehit kabirleri üzerindeki karlar temizlenirken, yıpranan Türk bayrakları da yenileriyle değiştirildi. - BURDUR
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Son dakika! Jandarma şehit kabirlerini temizledi - Son Dakika