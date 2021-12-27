Son dakika... Kadınların elinden yöresel lezzetler - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokağı, kadınların elinden çıkan birçok el ürünü ile birlikte yöresel lezzetleri de Eskişehirliler ile buluşturuyor.

Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokağı, 5 yılı aşkın süredir kadınların el emeği ürünlerini kent halkı ile buluşturmaya devam ederken haftanın 7 günü farklı bir konsept ile hizmet veriyor.

Hanımeli Sokağı'nda kadınların elinden çıkan birçok el emeği ürünün yanı sıra yöresel lezzetler de vatandaşların beğenisini topluyor. Reçellerden hamur işlerine, salçalardan kurutulmuş meyvelere kadar pek çok yöresel ürün, Hanımeli Sokağı'nda Eskişehirlilerin ve kenti ziyaret eden vatandaşların beğenisine sunuluyor. Kadınların el emeği ile kurduğu turşular ve tarhana çorbaları da Hanımeli Sokağı ziyaretçilerinden ilgi topluyor. Sokaktan alışveriş yapan vatandaşlar hem yöresel ürünlere ulaşabildikleri hem de kadınlara destek oldukları için memnun olduklarını belirtiyor. Ziyaretçiler, sevdikleri için yılbaşı hediyelerini de Hanımeli Sokağı'ndan almanın hoş bir alternatif olduğunu kaydediyor.

Hanımeli Sokağı'nda ev ekonomilerine katkı sağlayan kadınlar da Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletiyor.

Haftanın 7 günü farklı konsept

Yöresel ürünlerin yer aldığı stantlar, her hafta cuma günleri Hanımeli Sokağı'nda sergileniyor.

Pazartesi el ürünleri (bireysel stantlar), salı el ürünleri (Belde Evleri ve bireysel stantlar), çarşamba el ürünleri (MAYA Derneği), perşembe el ürünleri (Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği), cuma yöresel ürünler ve el ürünleri (Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği), cumartesi sanat atölyeleri ve bireysel stantlar ile pazar günleri de el ürünleri stantları (bireysel) kent halkı tarafından ziyaret ediliyor.

Koronavirüs tedbirlerinin titizlikle uygulandığı Hanımeli Sokağı, İsmet İnönü Caddesi'nde Kanatlı AVM arkasında hizmet veriyor. - ESKİŞEHİR