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Son dakika... Karla kaplanan yolda ambulansın yolunu böyle açtılar - Son Dakika

Son dakika... Karla kaplanan yolda ambulansın yolunu böyle açtılar

25.01.2022 14:26

Gelen son dakika haberine göre Karla kaplanan yolda ambulansın yolunu böyle açtılar Akyazı Belediyesi her koşulda vatandaşın yanında Sakarya'nın Akyazı ilçesinde karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çeken iki ambulansın yardımına belediye ekipleri koştu.

Karla kaplanan yolda ambulansın yolunu böyle açtılar

Akyazı Belediyesi her koşulda vatandaşın yanında

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çeken iki ambulansın yardımına belediye ekipleri koştu. Yolların ekiplerce açılmasının ardından, shastalar güvenli bir şekilde hastane ve evlerine ulaştırıldı.

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Akyazı Belediyesi Fen İşleri ekipleri ise ilçe genelinde yoğun şekilde etkili olan karla mücadelesini sürdürüyor. Yolları karla kaplanan Durmuşlar Mahallesi'nde gece saatlerinde bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine, teyakkuzda olan ekipler hemen harekete geçti. İş makinaları ile karla kaplı yolu açan Akyazı Belediyesi ekipleri, sağlık ekiplerinin hasta vatandaşa ulaşmasını sağladı.

Öte yandan, ekipler farklı bir hastanın imdadına daha yetişti. Ekipler yolu açarak, Akyazı Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan vatandaşın, Dokurcun Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evine ambulansla sevk edilmesini sağladı. Yoğun kar yağışı sebebi ile ambulansın ilerleyemediği bölgeleri açan ekipler, vatandaşları hem hastaneye hem de evlerine güvenli şekilde ulaştırdı.

Her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz

Akyazılı vatandaşların her koşulda yanlarında olmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Bilal Soykan, "İlçemizde son günlerde etkili olan kar yağışı sonrasında vatandaşlarımızın olumsuz bir durumla karşılaşmamaları için gece gündüz çalışıyoruz. Tüm ekiplerimizle sahadayız. Akyazılı hemşerilerimizin güvende ve sağlıklı olmaları bizim için çok önemli. Durmuşlar ve Dokurcun Pınarbaşı Mahallelerimizde yaşanan bu olaylarda olduğu gibi her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm hastalarımıza Allah'tan şifa diliyorum. Zorlu koşullarda çalışan sağlıkçılarımıza ve gece gündüz demeden büyük özveri ile çalışan Fen İşleri ekiplerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Son dakika... Karla kaplanan yolda ambulansın yolunu böyle açtılar
Son dakika... Karla kaplanan yolda ambulansın yolunu böyle açtılar
Son dakika... Karla kaplanan yolda ambulansın yolunu böyle açtılar

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Hisarcık, Sakarya, Akyazı, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Karla kaplanan yolda ambulansın yolunu böyle açtılar - Son Dakika


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