Son dakika! Kaymakam Çelik'ten şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği - Son Dakika
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Son dakika! Kaymakam Çelik'ten şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği

08.04.2022 11:26
Son dakika! Kaymakam Çelik'ten şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği

Edinilen son dakika haberine göre Manyas Kaymakamı Koray Çelik şehit aileleri onuruna bir iftar yemeği verdi.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik şehit aileleri onuruna bir iftar yemeği verdi.

Belediye çok amaçlı salonunda verilen iftar yemeğine şehit aileleri ve gaziler ile Belediye Başkanı Tancan Barçin, Cumhuriyet Savcıları Abdurrahim Günaydın, Yakup Enes Arslan, Hakim Sami Sağatçi, kurum amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri de katıldılar. Samimi bir havada gerçekleşen yemek sonrası Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu akabinde ise ilçe müftüsü Abdullah Bostan dua yaptırdı. Yemek sonrası Kaymakam Çelik konuklarına katılımları için teşekkür ederek uğurladı. - BALIKESİR

Son dakika! Kaymakam Çelik'ten şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği
Son dakika! Kaymakam Çelik'ten şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği
Son dakika! Kaymakam Çelik'ten şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği
Son dakika! Kaymakam Çelik'ten şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika! Kaymakam Çelik'ten şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği - Son Dakika


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