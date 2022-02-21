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Son dakika! Kınık'ta 32'nci geleneksel deve güreşleri festivaline yoğun ilgi - Son Dakika

Son dakika! Kınık'ta 32'nci geleneksel deve güreşleri festivaline yoğun ilgi

21.02.2022 12:11
Son dakika! Kınık'ta 32'nci geleneksel deve güreşleri festivaline yoğun ilgi

Son dakika haberine göre İzmir'in Kınık ilçesinde, bu yıl 32'ncisi düzenlenen geleneksel deve güreşleri festivali renkli görüntülere sahne oldu.

İzmir'in Kınık ilçesinde, bu yıl 32'ncisi düzenlenen geleneksel deve güreşleri festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Kınık'ta bu yıl 32'ncisi düzenlenen deve güreşleri festivalinin açılışı, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla, "Fırat Çakıroğlu Resim Sergisi" ile yapıldı. Resim sergisinin açılışının ardından mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi, keşkek dağıtıldı. Şehitlerin anısına Mevlid-i Şerif'in de okunduğu festivalin ikinci günü renkli görüntülere sahne oldu. Farklı bölgelerden katılan 130 deve, kıran kırana kupa mücadelesi verdi. Festivale, vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

Festivalde konuşan Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Deve güreşlerinin, örf ve adetlerimizde önemli bir yeri var. Bu geleneği yıllardır yaşatıyoruz. Burada birlik beraberlik ve coşkuyu gösteren manzara mutluluk verici" dedi.

Programda dereceye giren develerin sahiplerine ise kupaları protokol üyeleri tarafından verildi. Festivale ayrıca; MHP Genel Sekreter Yardımcısı Milletvekili ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MYK Üyeleri Tarkan Toper, Fatih Çetinkaya, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Parti'den isimler, meclis üyeleri de katıldı. - İZMİR

Son dakika! Kınık'ta 32'nci geleneksel deve güreşleri festivaline yoğun ilgi
Son dakika! Kınık'ta 32'nci geleneksel deve güreşleri festivaline yoğun ilgi
Son dakika! Kınık'ta 32'nci geleneksel deve güreşleri festivaline yoğun ilgi
Son dakika! Kınık'ta 32'nci geleneksel deve güreşleri festivaline yoğun ilgi

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Son dakika! Kınık'ta 32'nci geleneksel deve güreşleri festivaline yoğun ilgi Son dakika! Kınık'ta 32'nci geleneksel deve güreşleri festivaline yoğun ilgi Son dakika haberleri: Fırat Çakıroğlu, ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı Son dakika haberleri: Fırat Çakıroğlu, ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı Üniversitede bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fırat Çakıroğlu ölümünün 7. yılında anıldı Üniversitede bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fırat Çakıroğlu ölümünün 7. yılında anıldı

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Resim Sergisi, Fırat, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika! Kınık'ta 32'nci geleneksel deve güreşleri festivaline yoğun ilgi - Son Dakika


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