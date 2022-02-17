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Son Dakika | Liseli gençler projelerini, fikirlerini anlattı - Son Dakika

Son Dakika | Liseli gençler projelerini, fikirlerini anlattı

17.02.2022 10:07
Son Dakika | Liseli gençler projelerini, fikirlerini anlattı

Gelen son dakika haberlerine göre Düzce'de çeşitli liselerde okuyan lise temsilcileri ile bir araya gelen Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı gençlerin projelerini, fikirlerini ve istedikleri faaliyetleri dinledi.

Düzce'de çeşitli liselerde okuyan lise temsilcileri ile bir araya gelen Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı gençlerin projelerini, fikirlerini ve istedikleri faaliyetleri dinledi.

Düzce'de üniversite öğrencileri ile çeşitli vesilelerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, liseli gençleri de yalnız bırakmıyor. Gençlerin isteklerini, projelerini de zaman zaman dinleyen ve taleplere cevap veremeye çalışan İsa Yazıcı son olarak Düzce'deki liselilerin ortak kararıyla Arsal Anadolu Lisesi öğrencileri İsa Yazıcı ile bir araya geldi. Toplantıda liseli gençlere yönelik projeleri, faaliyet taleplerini dinleyen Gençlik ve Spor Müdürü Yazıcı, yapılabilecek olanlarında notlarını aldı.

Projeleri ve talep edilen faaliyetlerle ilgili olarak hayata geçirme sözü de veren İsa Yazıcı gençlerle fotoğraf çektirmesinin ardından toplantı sona erdi. - DÜZCE

Son Dakika | Liseli gençler projelerini, fikirlerini anlattı
Son Dakika | Liseli gençler projelerini, fikirlerini anlattı
Son Dakika | Liseli gençler projelerini, fikirlerini anlattı

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İsa Yazıcı, Üniversite, gençlik, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Liseli gençler projelerini, fikirlerini anlattı - Son Dakika


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