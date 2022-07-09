Son dakika: Malatya şehitliğinde hüzünlü bayramlaşma - Son Dakika
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Son dakika: Malatya şehitliğinde hüzünlü bayramlaşma

09.07.2022 08:09
Son dakika: Malatya şehitliğinde hüzünlü bayramlaşma

Son dakika haberler... Malatya'da yaşayan şehit aileleri, Kurban Bayramı'nın ilk günü Malatya Şehir Mezarlığında bulunan şehitliği ziyaret etti.

Malatya'da yaşayan şehit aileleri, Kurban Bayramı'nın ilk günü Malatya Şehir Mezarlığında bulunan şehitliği ziyaret etti. Ziyarette duygu dolu anlar yaşandı.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde duygusal anların yaşandığı şehitlik ziyaretinde acılarını ilk günkü gibi yaşayan şehit aileleri, gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı şehit yakınları, mezar taşlarını yıkayarak yeni çiçekler dikti, bazılarıysa şehit mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti. Kimi şehit yakınları da şehitlikte bulunanlara lokum ve şeker dağıttı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika: Malatya şehitliğinde hüzünlü bayramlaşma - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Malatya şehitliğinde hüzünlü bayramlaşma - Son Dakika
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