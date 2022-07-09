Kurban Bayramı'nın birinci gününde duygusal anların yaşandığı şehitlik ziyaretinde acılarını ilk günkü gibi yaşayan şehit aileleri, gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı şehit yakınları, mezar taşlarını yıkayarak yeni çiçekler dikti, bazılarıysa şehit mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti. Kimi şehit yakınları da şehitlikte bulunanlara lokum ve şeker dağıttı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Son dakika: Malatya şehitliğinde hüzünlü bayramlaşma - Son Dakika

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