Son dakika! Minikler ambulans çeşitleri ve hizmetlerini öğrendi - Son Dakika
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Son dakika! Minikler ambulans çeşitleri ve hizmetlerini öğrendi

21.04.2022 14:35
Son dakika! Minikler ambulans çeşitleri ve hizmetlerini öğrendi

Son dakika haberleri: Nilüfer Belediyesi, kentteki anaokullarında ambulans hizmetleriyle ilgili bilgilendirmelerini sürdürüyor.

Nilüfer Belediyesi, kentteki anaokullarında ambulans hizmetleriyle ilgili bilgilendirmelerini sürdürüyor. Hasta nakil ambulansını yakından inceleyen çocuklar, tıbbi malzemeler, ambulans türleri, renk ve donanım farkları hakkında bilgileniyor.

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki hasta nakil ambulansı, kent genelinde faaliyet gösteren anaokullarına giderek, çocukların bu konuda bilgilenmesine fırsat sunuyor. Özel Çamlıca Anaokulu'nun 4, 5 ve 6 yaş grubu öğrencileri de, bu sayede ambulans ve verdiği hizmetleri öğrendi. Nilüfer Belediyesi hasta nakil ambulansında görevli Paramedik Teknikeri Kerem Tosunoğlu, öğrencilere hasta nakil ambulansının verdiği hizmetler hakkında detaylı bilgi verdi. Hasta nakil ambulansında yer alan şok cihazı, aspiratör, oksijen, boyunluk, ilk yardım çantası ve sedye çeşitlerini çocuklara tanıtan Tosunoğlu, ambulans türlerini de anlattı. Acil yardım ambulansı ile hasta nakil ambulansı arasındaki renk ve donanım farkını öğrenen çocuklar, merak ettiği sorulara da yanıt buldu. Çocuklar, acil durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiğini de öğrendi. - BURSA

Son dakika! Minikler ambulans çeşitleri ve hizmetlerini öğrendi
Son dakika! Minikler ambulans çeşitleri ve hizmetlerini öğrendi
Son dakika! Minikler ambulans çeşitleri ve hizmetlerini öğrendi
Son dakika! Minikler ambulans çeşitleri ve hizmetlerini öğrendi
Son dakika! Minikler ambulans çeşitleri ve hizmetlerini öğrendi

YORUMLAR
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112'ye gelen çağrılar pes dedirtti: 'Benim maaşımdan acil bir olay mı var' 112'ye gelen çağrılar pes dedirtti: 'Benim maaşımdan acil bir olay mı var'

nilüfer belediyesi, Ambulans, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika! Minikler ambulans çeşitleri ve hizmetlerini öğrendi - Son Dakika


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