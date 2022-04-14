Son Dakika | Motor Kullanıcıları ve Kuryeler Derneğinden Emniyet Müdürü Uslusoy'a ziyaret - Son Dakika
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Son Dakika | Motor Kullanıcıları ve Kuryeler Derneğinden Emniyet Müdürü Uslusoy'a ziyaret

14.04.2022 12:51
Son Dakika | Motor Kullanıcıları ve Kuryeler Derneğinden Emniyet Müdürü Uslusoy'a ziyaret

Gelen son dakika haberine göre Motor Kullanıcıları ve Kuryeler Derneği, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy'u makamında ziyaret ederek motor kullanıcılarının yaşadıkları sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Motor Kullanıcıları ve Kuryeler Derneği, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy'u makamında ziyaret ederek motor kullanıcılarının yaşadıkları sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Motor Kullanıcıları ve Kuryeler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Coşkuner ve yönetimi Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy'u makamında ziyaret etti. Dernek faaliyetleri hakkında Uslusoy'a bilgiler veren Coşkuner, motosikletli kuryeler ve motosiklet kullanıcılarının sorunları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Coşkuner ayrıca, mesleki yeterlilik belgesi, ileri sürüş ilk yardım gibi eğitimlerin kuryelere verileceğini ve bu eğitim sırasında Manisa İl Emniyet Müdürlüğünün denetimci rol üstlenmesini ve ehliyetsiz kuryelerin çalıştırılmamasını ve denetimlerin artırılmasını talep etti. - MANİSA

Son Dakika | Motor Kullanıcıları ve Kuryeler Derneğinden Emniyet Müdürü Uslusoy'a ziyaret
Son Dakika | Motor Kullanıcıları ve Kuryeler Derneğinden Emniyet Müdürü Uslusoy'a ziyaret

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İbrahim Coşkuner, Ömer Uslusoy, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Motor Kullanıcıları ve Kuryeler Derneğinden Emniyet Müdürü Uslusoy'a ziyaret - Son Dakika


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