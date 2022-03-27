Son Dakika | Odessa'da halk Rus bombardımanı tehlikesine rağmen spor yaptı - Son Dakika
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Son Dakika | Odessa'da halk Rus bombardımanı tehlikesine rağmen spor yaptı

27.03.2022 23:08
Son Dakika | Odessa'da halk Rus bombardımanı tehlikesine rağmen spor yaptı

Bir son dakika haberine göre Rus ordusunun saldırılarına rağmen günlük hayatına devam etmeye çalışan Ukraynalılar, Odessa kentinde Rus bombardımanı tehlikesine rağmen spor yaptı.

Rus ordusunun saldırılarına rağmen günlük hayatına devam etmeye çalışan Ukraynalılar, Odessa kentinde Rus bombardımanı tehlikesine rağmen spor yaptı.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da bir yandan savaş sürerken, bir yandan da günlük hayat devam ediyor. Evlerde ve sığınaklarda bir aydır saklanan halk artık savaşa rağmen eski hayatına dönmeye başladı. Güneşli havayı fırsat bilen Odessa halkı kendilerini parklara ve sahile attı. Halkın, Rus bombardımanı tehlikesine rağmen açık alanlarda spor yaptığı görüldü.

"Biz güçlüyüz ve kendi başımıza idare ediyoruz"

Odessa'da yaşayan Victoria, "Merhaba, benim adım Victoria. Bu durumda bile antrenman yapıyoruz. Biz ne kadar güzel milletiz ki, hiç bir şeyi kırmayız, Rus gemilerini bile. Antrenman yapıyoruz. Hayır, korkmuyoruz, korkacak hiçbir şeyimiz yok. Bizi kurtarmaya gerek yok. Biz güçlüyüz ve kendi başımıza idare ediyoruz" dedi.

"Ukrayna halkı, Türk hükümetine yardımları için büyük bir saygı duyuyor"

Odessa'da yaşayan Sergei ise, "Savaş devam ediyor, evet ve elbette insanlar korkuyorlar ve muhtemelen spor sahası bu stresi azaltmak için iyi yer. Korkuyorum. Bence bir insan korkmuyorum derse yalan söyler, herkes korkar. Sanırım herkes korkuyor. Ateş ediyorlar. Elbette korku içeride yatıyor, neden yalan söylüyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğine değinen Sergei, "Ukrayna'nın Türk silahlarıyla savaşması gerçeği herkes tarafından biliniyor ve Türk hükümetine yardım için büyük bir saygı duyuyoruz. Bayraktarlar için ve elbette boğazların kapatılması için ve fazlası mümkün" dedi. - ODESSA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Odessa'da halk Rus bombardımanı tehlikesine rağmen spor yaptı - Son Dakika


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