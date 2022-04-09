Son dakika: 'Olay var' ihbarıyla yurda giden polislere üniversiteli gençlerden sürpriz kutlama - Son Dakika
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Son dakika: 'Olay var' ihbarıyla yurda giden polislere üniversiteli gençlerden sürpriz kutlama

09.04.2022 00:58
Son dakika: 'Olay var' ihbarıyla yurda giden polislere üniversiteli gençlerden sürpriz kutlama

Son dakika haberler... Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Elazığ'da bir öğrenci yurdunda kalan öğrenciler polislere "Yurtta olay var" diyerek ihbarda bulundu.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Elazığ'da bir öğrenci yurdunda kalan öğrenciler polislere "Yurtta olay var" diyerek ihbarda bulundu. Olay yerine intikal eden ekipler meşalelerle karşılandı.

TÜGVA Şehit Polis Fethi Sekin Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı dolayısıyla Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polislerin gününü kutlamak için bir plan hazırladı. Öğrenciler, "Yurtta olay var" diyerek ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri meşalelerle karşılandı. Daha sonra hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

Üniversiteli gençlerin sürprizi karşısında mutlu olan polisler günün anısına pasta keserek öğrencilere teşekkür etti. - ELAZIĞ

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Elazığ, Polis, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika: 'Olay var' ihbarıyla yurda giden polislere üniversiteli gençlerden sürpriz kutlama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: 'Olay var' ihbarıyla yurda giden polislere üniversiteli gençlerden sürpriz kutlama - Son Dakika
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