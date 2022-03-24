Son Dakika | Samsun'daki öğrenciler mektup gönderdi, jandarma kayıtsız kalmadı - Son Dakika
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Son Dakika | Samsun'daki öğrenciler mektup gönderdi, jandarma kayıtsız kalmadı

24.03.2022 00:57
Son Dakika | Samsun'daki öğrenciler mektup gönderdi, jandarma kayıtsız kalmadı

Bir son dakika haberine göre Tunceli Pülümür Dağyolu Jandarma Karakolunda görevli ekipler, kendilerine mektup gönderen Samsun Çarşamba Çaltı Anasınıfı öğrencilerine oyuncak gönderdi.

Tunceli Pülümür Dağyolu Jandarma Karakolunda görevli ekipler, kendilerine mektup gönderen Samsun Çarşamba Çaltı Anasınıfı öğrencilerine oyuncak gönderdi.

Samsun Çarşamba Çaltı Anaokulu öğrencileri, "Çaltı Köyü İlkokulu Anasınıfı öğrencileri olarak gelecek Ramazan ayınız mübarek olsun. Samsun'dan kocaman sevgimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz" mektubunu Pülümür Dağyolu Jandarma Karakolu'na gönderdi. Mektubu alan jandarma personeli, aralarında topladıkları paralarla çeşitli oyuncaklar aldı. Jandarma ekipleri, aldıkları oyuncakları Çaltı Anaokulu öğrencilerine gönderdi. Hediyelerini alan öğrenciler çektikleri video ile ağabeylerine teşekkür etti. - TUNCELİ

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Jandarma, Çarşamba, Pülümür, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Samsun'daki öğrenciler mektup gönderdi, jandarma kayıtsız kalmadı - Son Dakika


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