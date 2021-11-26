Son dakika! Sanatını kadınlar ve çocuklar için konuşturdu - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Germiyan köyündeki duvarları sanat eseri haline getiren Nuran Erden, bu kez Çankaya Belediyesi Kadın Sığınmaevi'nde kalan kadınlar ve çocuklar için duvar boyadı.

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'nin Germiyan köyünde 2014 yılında başladığı desen çizimleriyle dikkatleri üzerine çeken ve ünü ülke sınırlarını aşan Nuran Erden, hünerlerini bu sefer Çankaya Belediyesi Sığınmaevi'nde gösterdi. Erden, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde şiddetten kaçan kadınların ve çocukların yaşadığı sığınmaevini rengarenk boyadı.

Yaşam mücadelesi veren kadınlar ve çocukları için umut ışığı olabilecek resimlerini yaparken büyük mutluluk duyduğunu belirten Erden, çiçek motiflerini kullandığı çizimlerini çocuklarla birlikte yaptı. Trakya Üniversitesi Halıcılık Bölümü mezunu olan ve çizimlerinde klasik Türk motiflerini kullanan Erden, sığınmaevinin duvarlarını süsleyen çizimlerin kadınlara ve çocuklara umut vermesini diledi. - ANKARA