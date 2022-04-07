Son Dakika | Şehit polis memuru meslektaşları tarafından yad edildi - Son Dakika
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Son Dakika | Şehit polis memuru meslektaşları tarafından yad edildi

07.04.2022 02:00

Edinilen son dakika haberine göre Şehit polis memuru meslektaşları tarafından yad edildi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen Türk Polis Teşkilatı'nın 177'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde şehit polis Ali Duman mezarı başında dualarla yad edildi.

Şehit polis memuru meslektaşları tarafından yad edildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen Türk Polis Teşkilatı'nın 177'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde şehit polis Ali Duman mezarı başında dualarla yad edildi.

Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikle dahilinde şehit Ali Duman'da unutulmadı. Duman Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ile beraberindeki polisler tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla yad edildi. Emniyet mensupları duanın ardından şehir meslektaşlarının mezarına karanfilde bıraktı.

Bolvadinli şehit polis memuru Ali Duman, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yaparak 1992 yılında gerçekleştirilen terör saldırısında 34 yaşında şehit oldu.

Son Dakika | Şehit polis memuru meslektaşları tarafından yad edildi
Son Dakika | Şehit polis memuru meslektaşları tarafından yad edildi
Son Dakika | Şehit polis memuru meslektaşları tarafından yad edildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Şehit polis memuru meslektaşları tarafından yad edildi - Son Dakika


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