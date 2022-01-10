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Son dakika! Sultangazi, Sarıkamış şehitleri için yürüdü - Son Dakika

Son dakika! Sultangazi, Sarıkamış şehitleri için yürüdü

10.01.2022 16:20
Son dakika! Sultangazi, Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Son dakika yerel haberi... Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Kaymakamlığı işbirliğiyle Sarıkamış Şehitleri anısına özel bir etkinlik düzenledi.

Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Kaymakamlığı işbirliğiyle Sarıkamış Şehitleri anısına özel bir etkinlik düzenledi. Yüzlerce Sultangazilinin ellerde meşaleler gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından şehitler için Mevlid programı düzenlendi.

Sultangazi'de Sarıkamış Şehitleri anısına özel bir etkinlik düzenledi. Sultangazi Belediyesi; Sultangazi Kaymakamlığı, Kızılay ve Kars Sarıkamış İsisu Karaurgan Köyleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında ilk olarak ilçede meşalelerle bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Sarıkamış Şehitlerinin anısına düzenlenen yürüyüşe Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Av. Fatih Sultan Mehmet Çiçek, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ve Sarıkamış Platformu Başkanı Recep Ergül, Kars Sarıkamış İsisu Karaurgan Köyleri Derneği Başkanı Erol Yiğit ve çok sayıda vatandaş katıldı. Asker üniformaları giyerek Sarıkamış Şehitlerini canlandıran çocuklar ve gençler kortejin önünde yürüdü. Osmanlı Motosiklet Grubu'nun da eşlik ettiği yürüyüşte, meşalelerle aydınlanan Sultangazi caddelerinde tekbir sesleri yankılandı. Yürüyüşün ardından Mevlid programı düzenlenirken yine etkinlik kapsamında gün boyunca kan bağışı kampanyası da düzenlendi.

Buğday çorbası ikramı

Sultangazi Belediyesi, günün anısına vatandaşlara buğday çorbası ikramında bulundu. Belediyenin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda yer verdiği "Sarıkamış Şehitleri Fotoğraf Sergisi" de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Öte yandan, Kızılay'ın program kapsamında düzenlediği Kan Bağışı Kampanyası gün boyu devam etti. Şehitlerin ruhuna okunan dualar ve düzenlenen Mevlid programıyla etkinlik sona erdi.

'Rabbim onların izinden bizleri ayırmasın'

Sözlerinin başında, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un selamlarını ileten Av. Fatih Sultan Mehmet Çiçek, "Gerçekten çok güzel bir kortej oldu. Çocuklarımızla, gençlerimizle, yaşlılarımızla hep beraber yürüdük. Hepimiz, aldığımız nefesi kahraman ecdadımıza borçluyuz. Şühedaya, Sultangazi'den şükranlarımızı iletiyoruz. Rabbim onların izinden bizleri ayırmasın. Bizlere düşen, uğruna canlarını feda ettikleri, buz gibi bir ölümü kucakladıkları bu vatana en iyi şekilde sahip çıkmaktır. Tıpkı bu temsili yürüyüşte olduğu gibi, genç-yaşlı hep beraber vatanımıza sahip çıkacağız, ülkemizi ileriye taşımak için gece-gündüz çalışacağız." dedi.

'Onlar için ne yapsak az kalır'

Sarıkamış Harekatı'nın doğru anlaşılması gerektiğini söyleyen Recep Ergül, şöyle konuştu: "Kahraman dedelerimiz, vatan bilincinin ne olduğunu, 107 yıl önce o çetin kış koşullarında bize gösterdiler. Onlar için ne yapsak az kalır. Onları saygıyla, şükranla, minnetle anıyorum. Bu tarihi gece için Sultangazi Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kars Sarıkamış İsisu Karaurgan Köyleri Derneği Başkanı Erol Yiğit de, "Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılında özel bir anma programıyla bir aradayız. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah her sene böyle etkinliklerle buluşmaya devam edeceğiz. Sultangazi Belediyesi'ne ve katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

'Çok güzel bir duygu, çok heyecanlandık'

Programa ailesiyle katılan Fatih Serttaş, "12 yaşındaki oğlum Ömer, asker üniforması giyerek kortejin önünde yürüdü, kahramanlarımızı canlandırdı. Biz de yürüyüşe katıldık. Çok güzel bir duygu, çok heyecanlandım. Sultangazi Belediyemize ve bu etkinliğin tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Son dakika! Sultangazi, Sarıkamış şehitleri için yürüdü
Son dakika! Sultangazi, Sarıkamış şehitleri için yürüdü
Son dakika! Sultangazi, Sarıkamış şehitleri için yürüdü
Son dakika! Sultangazi, Sarıkamış şehitleri için yürüdü
Son dakika! Sultangazi, Sarıkamış şehitleri için yürüdü
Son dakika! Sultangazi, Sarıkamış şehitleri için yürüdü
Son dakika! Sultangazi, Sarıkamış şehitleri için yürüdü
Son dakika! Sultangazi, Sarıkamış şehitleri için yürüdü
Son dakika! Sultangazi, Sarıkamış şehitleri için yürüdü
Son dakika! Sultangazi, Sarıkamış şehitleri için yürüdü
Son dakika! Sultangazi, Sarıkamış şehitleri için yürüdü

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Fatih Sultan Mehmet, Sultangazi, Kızılay, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika! Sultangazi, Sarıkamış şehitleri için yürüdü - Son Dakika


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