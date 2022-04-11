Son dakika... Tercan'da Polis Haftası coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Son dakika... Tercan'da Polis Haftası coşkuyla kutlandı

11.04.2022 10:23
Son dakika... Tercan'da Polis Haftası coşkuyla kutlandı

Son dakika haberi... Erzincan'ın Tercan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tercan Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle tören düzenlendi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tercan Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle tören düzenlendi.

Polis Haftası etkinlikleri, Kaymakamlık önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı. Emniyet müdür yardımcıları ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Doğu Dilan Hazar ve ekiplerinin katıldığı törende İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Aykırı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Burada ki çelenk sunma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Ardından emniyete ait araçlar atlı vatandaşlar ve Tercan halkının yoğun katılımıyla kortej oluşturarak ilçenin işlek caddelerinde siren eşliğince konvoy oluşturdu.

Konvoy İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde polis ve vatandaşların halay çekip oynamaları ve İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Aykırı ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Komiser Doğu Dilan Hazar ile tüm polislerin vatandaşların tebriklerini kabul etmesi ve vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etmeleriyle sona erdi. - ERZİNCAN

Son dakika... Tercan'da Polis Haftası coşkuyla kutlandı
Son dakika... Tercan'da Polis Haftası coşkuyla kutlandı
Son dakika... Tercan'da Polis Haftası coşkuyla kutlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Tercan'da Polis Haftası coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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