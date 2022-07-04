Son dakika yerel: 4 proje final yarışmasına katılmaya hak kazandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından bu yıl 10. su düzenlenen 2242 kodlu Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarına Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bir kez daha damgasını vurdu.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen yarışmaya 2022 yılında 9 alanda toplam 583 proje başvurusu gerçekleşti ve bu projeler alanında uzman 46 jüri üyesi tarafından değerlendirildi. Yapılan ön değerlendirme sonucunda 9 alanda toplam 120 proje final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dal danışmanlığında lisans bitirme projesi olarak hazırlanan 5 projenin 4'ü söz konusu 120 proje arasına girme başarısını gösterdi. Final yarışmasına davet edilme oranının %20 olduğu yarışmada finalde sergilenecek projelerin %3'ünün Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencileri tarafından hazırlandı.

Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik Kategorisinde Yapay Zeka Destekli Sanal Okçuluk Eğitmeni projesiyle İbrahim Hakkı Rizelioğlu ile Mine Nur Kasımoğulları, Eğitim Kategorisinde RFID Temelli, Etkileşimli ve Eğitici Bir Oyun Ekosistemi projesiyle Ebru Aslan ile Şeymanur Başgöze, Sağlık Kategorisinde SADUS: Sağlık Sektörü İçin Acil Durum Uyarı ve Bilgilendirme Sistemi projesiyle Yunus Emre Eraslan ile Orhun Dinç, Makine İmalatı ve Otomotiv Kategorisinde Etkileşimli Kayak Simülatörü projesiyle ise Azat Titiz ile Ecem Kar final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

22-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında TEKNOFEST 2022 bağlamında Giresun'da düzenlenecek ve Final Sergisi ile jüri sunumu şeklinde gerçekleştirilecek olan Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Final Yarışması Değerlendirmelerinin ardından dereceye giren (birinci, ikinci ve üçüncü) projeler Samsun'da gerçekleşecek olan TEKNOFEST 2022'de ödüllerini alacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dal Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın TEKNOFEST yarışmalarına verdiği desteği çok önemsediklerini ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünde verilen eğitimi ulusal ölçekte değer gören proje çıktıları ile taçlandırmaktan mutlu olduklarını belirterek, öğrencilerinin geçmiş yıllarda aynı projede bölge ve final yarışmalarında aldıkları derecelere bu yıl yenilerini katacaklarına inancının tam olduğunu vurguladı.

Öğrenciler ile akademisyenlerin gayretleri ve özverili çalışmalarıyla önemli projelere imza attıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ulusal ve uluslararası düzeydeki yarışmalardan elde edilen başarıların üniversite genelinde gurur kaynağı olduğundan bahsetti.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST'e davet edilerek yarışmaya 4 projeyle katılacak olan Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencilerini tebrik eden Rektör Çomaklı, yarışmada başarılar diledi. - ERZURUM