Son dakika yerel: Ahlat'taki öğrencilere "Çevre ve Van Gölü Havzası" eğitimi - Son Dakika
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Son dakika yerel: Ahlat'taki öğrencilere "Çevre ve Van Gölü Havzası" eğitimi

09.03.2022 08:33

Son dakika haberi... Ahlat'taki öğrencilere "Çevre ve Van Gölü Havzası" eğitimi Vangölü Aktivistleri Derneği, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı işbirliğiyle Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki lise öğrencilerine "Çevre ve...

Ahlat'taki öğrencilere "Çevre ve Van Gölü Havzası" eğitimi

BİTLİS - Vangölü Aktivistleri Derneği, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı işbirliğiyle Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki lise öğrencilerine "Çevre ve Van Gölü Havzası" konusunda eğitim verildi.

Sadullah Gencer Anadolu Lisesi ve Şehit Mesut Ardıç Anadolu İmam Hatip Lisesinde, Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri tarafından öğrencilere çevre bilinci kazanılması amacıyla doğa, çevre, hayvan sevgisi, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, Van Gölü Havzası ve güzellikleriyle ilgili eğitim verildi. Verilen eğitimler sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Ali Emrah Dağer, öğrencilere çevre bilincini, hayvan ve bitki sevgisi ile Van Gölü Havzası'ndaki güzelliklerin korunması, küresel ısınma, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji gibi konularda bilgiler verdiklerini söyledi. Dağer, "Çevre ve doğa eğitimlerimizi sürdürmekteyiz. 2021 yılı Aralık ayından itibaren ortaokul ve liselerde çevre eğitimi, doğa sevgisi, hayvan sevgisi, çevre kirliliklerinin sebepleri, küresel iklim değişiklikleri, geri dönüşüm ve çevre farkındalığı konusunda öğrencilere eğitimler sağlıyoruz. Bunun dışında sahip olduğumuz güzellikleri anlatmak için Van Gölü Havzası'ndaki güzellikleri anlatıyoruz. Ayrıca eşsiz güzelliğe sahip Van Gölü'nü de anlatıyoruz. Çalışmalarımız haziran ayına kadar bu dönem içinde devam edecek. Öncelikle bu eğitimin olmasını sağlayan ve bizi destekleyen Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfına ve Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz" dedi.

Programın ardından Van Gölü Aktivistleri ile öğrenciler "Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın" sloganı atarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son dakika yerel: Ahlat'taki öğrencilere Çevre ve Van Gölü Havzası eğitimi
Son dakika yerel: Ahlat'taki öğrencilere Çevre ve Van Gölü Havzası eğitimi
Son dakika yerel: Ahlat'taki öğrencilere Çevre ve Van Gölü Havzası eğitimi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Ahlat'taki öğrencilere 'Çevre ve Van Gölü Havzası' eğitimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika yerel: Ahlat'taki öğrencilere "Çevre ve Van Gölü Havzası" eğitimi - Son Dakika
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