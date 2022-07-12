Son dakika yerel: Artvin'de Dut Pestili Zamanı - Son Dakika
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Son dakika yerel: Artvin'de Dut Pestili Zamanı

12.07.2022 16:34
Son dakika yerel: Artvin'de Dut Pestili Zamanı

Bir son dakika haberine göre Artvin’in Ardanuç ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Sakarya köyünde 40 yıldır sürdürülen geleneksel dut pestili yapımı bu yıl da başladı. İstanbul’dan pestil yapmak için köye gelen Neşenur Sal, "Burada insanlar yıllardan beri bu işlemi yapıyorlar, doğal olarak üretiyorlar. Aile bütçesine katkı sağlıyor kimisi, kimisi de eşe dosta gönderiyor ikram ediyor" dedi.

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Ardanuç ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Sakarya köyünde 40 yıldır sürdürülen geleneksel dut pestili üretimi bu yıl da başladı. İstanbul'dan pestil yapmak için köye gelen Neşenur Sal, "Burada insanlar yıllardan beri bu işlemi yapıyorlar, doğal olarak üretiyorlar. Aile bütçesine katkı sağlıyor kimisi, kimisi de eşe dosta gönderiyor ikram ediyor" dedi.

Artvin'in Ardanuç ilçesi Sakarya köyünde geleneksel yöntemlerle dut pestili yapımı çalışmaları bu yıl da sürüyor. Neşenur Sal, dutun pestile yolculuğuna şöyle anlattı:

"Buralıyım aslen, İstanbul'da yaşıyorum. Her sene gelirim bu mevsimlerde. Bu sene de bayrama denk geldim. Dutlarımız var pekmez yapıyoruz, pestil yapıyoruz. Sabahın çok erken saatlerinde altı gibi kalkıyoruz, gün doğmadan dutlarımızı döküyoruz. Branda seriyoruz altlarına döküyoruz. İçindeki ekstra kötü ağaçlarını temizledikten sonra kazanlara koyuyoruz pişiriyoruz.

"BİRKAÇ GÜN KURUTUP PESTİL YAPIYORUZ"

Çuvallarda süzüyoruz daha sonra kaynatıyoruz, şırasını alıp kaynatıyoruz daha sonra içine un vererek maluz haline getiriyoruz bunları gördüğünüz gibi. Böyle tezgahlar kurarak orada çuvalların üzerine döküp yayıyoruz güzel bir şekilde ve onları pestil haline getiriyoruz. İki, üç gün orada kuruduktan sonra pestilleri kaldırıyoruz. İki gün de o şekilde ters çevirerek bekletiyoruz. Daha sonra onları güzel bir şekilde keserek katlarına koyarak eş, dostlara ikram ediyoruz. İsteyen olursa satıyoruz da. Bu şekilde burada insanlar yıllardan beri bu işlemi yapıyorlar, buradan doğal olarak üretiyorlar. Aile bütçesine katkı sağlıyor kimisi, kimisi de eşe dosta gönderiyor ikram ediyor."

"PESTİL YAPARKEN ŞIRASINA PEKMEZ KOYUYORUM"

Üretici Şemiye Sal ise, "Dutu döküyoruz, kazana koyuyoruz. Suyunu döküyoruz onu kaynatıyoruz. Torbaya döküyoruz onu süzüyoruz, tekrar daha süzüyoruz. Ben ürün kaybı olmasın diye pekmez katıyorum. Kaynatmadan şırayı onun tadına bakıyorum, kıvamına bakıyorum ki nasıl oluyor böyle. Kaynatıyoruz oradan bezlere seriyoruz, işte bitti" dedi.

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Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Artvin'de Dut Pestili Zamanı - Son Dakika

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