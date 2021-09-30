Son dakika yerel: Emek atölyelerinin lezzetleri Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağında - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi'nin desteği ile kurulan S.S Ada Kadın Üretim Girişim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında faaliyet gösteren "Emek Atölyeleri" her Perşembe günü kurulan Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı'ndaki yerini aldı. Sokakta kurulan stantta Emek Atölyeleri'nde gönüllü olarak çalışan kadınların el emeğiyle hazırladıkları börek, dolma, erişte ve reçel gibi ürünler satışa sunuluyor.

Pandemi döneminde ürettikleri tek kullanımlık yüz maskeleri ile Aydın'ın maske ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan S.S Ada Kadın Üretim Girişim ve İşletme Kooperatifi'ne bağlı Emek Atölyeleri'nde gönüllü olarak çalışan kadınlar şimdi de el emeği gıda ürünlerini Kuşadalılar ile buluşturuyor. Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak'ta kurulan yerel üretici pazarında stant açan Emek Atölyesi gönüllüleri, evlerinde hazırladıkları sirke, erişte, ev yapımı salça, tarhana, dolma, el açması börek ve tatlıları Kuşadalıların beğenisine sunuyor. Kuşadalılar'ın yoğun ilgi gösterdiği ürünler, fiyatlarıyla da her kesime hitap ediyor.

S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nihal Güler, "Kooperatifimizin çatısı altında faaliyet gösteren Emek Atölyeleri çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Atölyelerimizde gönüllü olarak çalışan kadınlar bir yandan maske üretimine devam ederken bir yandan da Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı'nda kurduğumuz stantta satışa sunmak üzere gıda ürünleri hazırlıyor. Kadınlarımızın emeği kooperatifimizin gücüne güç katıyor. Bizlere verdiği destekten dolayı Kuşadası Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel'e teşekkür ederiz" diye konuştu. - AYDIN