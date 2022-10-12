Anma törenine Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, belediye daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askerler ve şehidin ailesi katıldı. Tören, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından edilen dualar ile sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Deniz Akdeniz, Gölcük, Pilot, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Son dakika yerel: Şehit Deniz Akdeniz mezarı başında anıldı - Son Dakika

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