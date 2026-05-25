Son Kalaycı Ustası Mesleğini Yaşatmaya Çalışıyor

Adıyaman'da son kalaycı ustası çırak bulamamasına ve düşen talebe rağmen dede mirası mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Adıyaman'da yıllardır sürdürülen kalaycılık mesleği, değişen yaşam şartları ve çırak eksikliği nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Dededen toruna aktarılan mesleği sürdüren ustalar, geçmişte yoğun ilgi gören kalaycılık mesleğinin günümüzde eski hareketliliğini kaybettiğini belirtiyor.

Bakır kapların sağlık ve lezzet açısından önemini vurgulayan kalaycı ustası Latif Ulum, mesleğin kendilerine dededen babaya, babadan da oğula geçtiğini ifade etti. Ulum, "Kendimizi bildik bileli buradayız. Bakırda yapılan yemeğin tadı farklı olur, krom kaplar ise insanı rahatsız eder. Bu yüzden bakırdan şaşmamak lazım. Ancak artık kimse bakır kullanmadığı için binde bir iş geliyor" dedi.

Yeni neslin meslek öğrenmeye ilgi göstermemesinden dert yanan Ulum, "Çırak gelmiyor, yetişmiyor. Ama bir genç gelip burada işi öğrenirse, 5-6 senede koluna takılacak bir altın bilezik kazanmış olur. Maalesef kimse gelmiyor" diye konuştu.

