Son Osmanlı Mebusuna vefa - Son Dakika
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Son Osmanlı Mebusuna vefa

24.02.2022 11:59
Son Osmanlı Mebusuna vefa

Son Osmanlı Mebusu Hüseyin Avni Ulaş, ölüm yıl dönünüm de Palandöken Gençlik Merkezi ile Türkiye Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen törenle anıldı.

Son Osmanlı Mebusu Hüseyin Avni Ulaş, ölüm yıl dönünüm de Palandöken Gençlik Merkezi ile Türkiye Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen törenle anıldı.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Erzurum Mebusu olarak görev yapan Hüseyin Avni Ulaş ölüm yıldönümünde unutulmadı. Ölümünün 74. Yılında Hüseyin Avni Ulaş Düzenlenen törenle anıldı. Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi'nde Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi ve Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi ile Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi, 'Hüseyin Avni Ulaş'ı Anlamak' Konulu Panel, düzenledi. Panel, Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok, Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi Müdürü Fırat Yıldırım, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Başkanı Hanifi İsprli, Eğitimci Yazar Muammer Çelik, Yazar Ali Ataman ve Eğitimci Yazar Abdulnasır Kımışoğlu, Gençlik liderleri, gönüllü gençler okul öğrencileri ve öğretmenlerin katılımıyla yapıldı.

Demokrasi ve Devlet Felsefesi üzerine düşünceleri ile TBMM'nin gelmiş geçmiş en özgün fikirlerine sahip kişilerinden biri olan Erzurumlu Hüseyin Avni Ulaş'ın doğum yerinin Erzurum olduğu, belgeler eşliğinde anlatıldı. - ERZURUM

Son Osmanlı Mebusuna vefa
Son Osmanlı Mebusuna vefa
Son Osmanlı Mebusuna vefa
Son Osmanlı Mebusuna vefa

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Türkiye, gençlik, Osmanlı, Vefat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Osmanlı Mebusuna vefa - Son Dakika


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