Soner Aydoğdu: Fenerbahçe'ye Karşı Puan Hedefliyoruz - Son Dakika
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Soner Aydoğdu: Fenerbahçe'ye Karşı Puan Hedefliyoruz

Samsunspor'un futbolcusu Soner Aydoğdu, Fenerbahçe maçında puan almak için sahada olacaklarını belirtti.

13.03.2025 19:01
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- Soner Aydoğdu: " Fenerbahçe'den puan ya da puanlar almak için sahada olacağız"

SAMSUN - Samsunspor'un başarılı futbolcusu Soner Aydoğdu, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçında puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 16 Mart Pazar günü saat 20.30'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Nuri Asan Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılarda antrenman öncesi başarılı orta saha Soner Aydoğdu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta iç sahada 3-2 kazandıkları Adana Demirspor mücadelesini değerlendirerek sözlerine başlayan Aydoğdu, "Adana Demirspor maçı bitti. Geride bıraktık. Zor maç olacağını biliyorduk, söylemiştik zaten. Zordu ama geçti. Ama çok şükür üç puan almayı bildik ve önümüze hedeflerimizi emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacaklarını dile getiren başarılı futbolcu, "Bu hafta da gerçekten çok güzel bir maç. Çok güzel bir atmosferde oynayacağız. İki takımın da form grafiği iyi durumda. Oraya gideceğiz, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Puan ya da puanlar almak için sahada var olacağız. Bunu da göstermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

"Önemli olan takımın başarısı"

Soner Aydoğdu, ligin ilk yarısında sarı-lacivertli takımla oynanan müsabakada beraberlik golünü attığının hatırlatılması üzerine, "Fenerbahçe'yle ilk maçta da sonradan oyuna girip gol atmıştım. Bir tane de kaçırmıştım. Belki 3-2 maçı alabilirdik ama nasip olmadı. Beraberlik nasip oldu. Tabii ki herkes gol atmak ister, katkı vermek ister ama önemli olan takımın başarısı. Takıma katkı vermek için o sahada var olacağız" ifadelerini kullandı.

"Takım olarak iyi çalışıyoruz"

Takımın genel performansı hakkında da bir değerlendirme yapan kırmızı-beyazlı futbolcu, şunları aktardı:

"İyi çalışıyoruz, takım olarak iyi çalışıyoruz, bireysel anlamda iyi çalışıyoruz. Oynayan, oynamayan herkes takıma katkı vermeye çalışıyor ve katkı da veriyor. Bu sene zaten en önemli şeylerden bir tanesi de o. Oynayan, oynamayan herkes beş dakikada olsa yarım saat, doksan dakika oynayan herkes elinden, elinden gelen mücadeleyi vererek takıma katkı veriyor ve skora yansıtıyor. Bu da bizim takım olarak takımı yukarı çekiyor. Tabii ki bireysel çok önemli çünkü hem istatistik yazıyoruz hem form grafiğimizi koruyoruz. Ama önemli olan takımın başarısı. Hedeflerimiz var, hayallerimiz var. İnşallah takım olarak, oyuncu olarak, bireysel olarak. Herkes elinden geleni vererek, katkı vererek takıma hedeflerimize ulaşmak istiyoruz."

"Armanın kıymetini, değerini bilerek sahaya çıkıyorum"

34 yaşındaki futbolcu, forma şansı bulduğunda elinden geleni yaptığını da vurgulayarak, "Ben var olduğum bütün kulüplerde her zaman takımı benimseyerek sahada var oldum. Burada da öyleyim. Armanın kıymetini, değerini bilerek sahaya çıkıyorum. O yüzden ne kadar hocamız şans verirse elimden geleni fazlasını yapmaya çalışıyorum. Aslında geçen sene de hedefim buydu ama eski hocamızla oyun anlamında çok fazla uyuşmadık. O çok fazla düşünmedi. Bu seneki hocamız çok daha fazla şans veriyor ve o şansı da ben en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. İşime sahip çıkıyorum. En önemlisi bu. İşimi severek yapıyorum ve sahip çıkarak yapıyorum. O yüzden uzun yıllardır buralardayım. Benim profesyonelde 17. senem ve bunun yaklaşık 15 senesi Süper Lig'de. İşimi severek ve isteyerek çalışarak yaptığım için bunun da karşılığını Allah bir şekilde nasip ediyor" cümlelerine yer verdi.

Soner Aydoğdu, "Hedeflerimize birlikte yürüyelim. Birlikte güçlüyüz. Birlikte beraber hedeflerimize ulaşırız" diyerek de kırmızı-beyazlı taraftarları kendilerini desteklemeleri için stada çağırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Soner Aydoğdu: Fenerbahçe'ye Karşı Puan Hedefliyoruz - Son Dakika

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