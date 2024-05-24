Sorgun'da 3. Kitap Fuarı Törenle Açıldı - Son Dakika
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Sorgun'da 3. Kitap Fuarı Törenle Açıldı

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen 3. Kitap Fuarı, törenle açıldı. Fuar, yazarları ve okurları ağırlayacak ve 10 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

24.05.2024 17:09  Güncelleme: 17:20
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Sorgun'da 3. Kitap Fuarı törenle açıldı

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Belediye tarafından düzenlenen 3 .Kitap Fuarı kitapseverlerin ziyaretine açıldı.

Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda düzenlenen ve 24 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında açık kalacak olan kitap fuarı, yazarları ve

okurları ağırlayacak. Açılış töreninde konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, " Kentler sadece coğrafyaya yapılan yatırımlarla, sadece ticaretle büyümez, kentleri değiştiren insanların düşüncesi, insanların fikriyatıdır" dedi.

Bu tip etkinliklerin Anadolu'yu yeşertmek, gönüllerde taht kurmak için vesile olan günler olduğunun altını çizen Özkan "Belediyemiz de ticaretiyle gelişen, öne çıkan Sorgun ilçemizi, aynı zamanda gönüllerde yeşertmek, insanlarımızı Türk Milleti'nin özü, üslubu, gönlüyle buluşturmak için bu etkinliklere devam ediyor. Kentler sadece coğrafyaya yapılan yatırımlarla, sadece ticaretle büyümez, kentleri değiştiren insanların düşüncesi, insanların fikriyatıdır. İşte bu organizasyonlarda hem düşüncelere hem de gönüllere yapılan yatırımlar olarak gönlümüzde yer tutmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci de, belediye olarak kültürel faaliyetlere büyük önem verdiklerini, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kitap Fuarı'na katılımın çok iyi olduğunu söyledi. Ekinci, Kitap Fuarı'na 75'e yakın yayınevi ve çok sayıda yazar katıldığını ve 10 gün açık kalacağını vurguladı.

Sorgun Belediyesi olarak şehirleşmeyle ilgili yatırımların yanı sıra aynı zamanda toplumun imarıyla ilgili de bir işler yapmaya çalıştıklarını ifade eden Ekinci "Yani sadece şehirleri imar etmek yetmiyor. Aynı zamanda toplumu da imar etmek gerekiyor. İşte kitap fuarı da bu imar için önemli unsurlardan bir fuarımızın ilkini düzenlediğimizde ki coşku, üçüncüsünde de var. Sosyal faaliyetler, sportif faaliyetler toplumları kucaklayan, bütünleştiren ve toplumun imarına da fayda sağlayacak etkinliklerdir. Bunları yapmak ta belediye olarak bizim görevimizdir. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı hızla devam ederiz" diye konuştu.

Ekinci, panel, söyleşi, imza günleri ve etkinliklerle dolu kitap fuarını 100 binden fazla kişinin ziyaret etmesini beklediklerini sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından kitap fuarının açılışı gerçekleştirildi.

Sorgun\'da 3. Kitap Fuarı Törenle Açıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sorgun'da 3. Kitap Fuarı Törenle Açıldı - Son Dakika

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