Sorgun Yağlısı: Yozgat'ın Vazgeçilmez Kahvaltı Lezzeti - Son Dakika
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Yerel

Sorgun Yağlısı: Yozgat'ın Vazgeçilmez Kahvaltı Lezzeti

Sorgun Yağlısı: Yozgat\'ın Vazgeçilmez Kahvaltı Lezzeti

Yozgat'ın Sorgun ilçesine özgü 'Sorgun yağlısı', kahvaltı sofralarının baş köşesinde yer alıyor. Zahmetli yapım süreciyle dikkat çeken bu eşsiz lezzet, 2021 yılında tescil ettirilmesiyle birlikte dünya tanıtımına açıldı.

20.11.2024 12:52  Güncelleme: 12:56
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Yozgat'ta kendine özgü bir lezzet olan 'Sorgun yağlısı', sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olarak sofraları süslüyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine özgü adı kadar tadıyla da dikkat çeken 'Sorgun yağlısı', yöre halkının kahvaltı sofralarında vazgeçilmez lezzet olarak baş köşede yer alıyor. Katmere benzeyen ve eşsiz bir tat sunan lezzetin yapımı ise oldukça zahmetli. Un, su, tuz ve maya ile yoğrulan hamur dinlendirildikten sonra incecik açılarak bol tereyağı veya sıvı yağ ile yağlanarak rulo haline getiriliyor. Ardından spiral şeklinde sarılarak tepsiye yerleştiriliyor. Odun ateşinde pişirilerek nar gibi kızaran Sorgun yağlısı, dışı çıtır, içi yumuşacık yapısıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

35 yıldır fırıncılık yapan Ertuğrul Orhan, yağlının unutulmayan bir lezzet olduğunu vurgulayarak, "Gece 03.00 gibi Sorgun yağlısının yapımına başlarız. Sabah 06.00 gibi çıkmaya başlar. Saat 11.00'e kadar temin edilir. Margarin yağı ile yedi kat yağlanarak hamur açtığımız için 'yağlı' olarak adlandırılır. Sorgun'umuza has bir lezzettir. Sorgun ustaları özelliğini bilir ve ona göre yapar. Hamurunda tuz, maya, un, margarin vardır. Üzerine de yumurta sürülür. Lezzetli olduğu için çok tercih edilir" şeklinde konuştu.

"Patentimizi aldık"

Sorgun yağlısının 2021 yılında Türk Patent Kurumu'nda tescil ettirildiğini belirten Orhan, "Sorgun Belediyesi sayesinde 2021 yılında Türk Patent Kurumu'nda tescil ettirilen 'Sorgun yağlısı' artık dünya tanıtımına açıldı. Patentimizi aldık. Farklı şehirlerden gelip Sorgun'da yağlının tadına bakabilirler" dedi.

"Kargo yoluyla onlarca yağlı gönderiliyor"

Sorgun yağlısına bir tek bölge halkının değil, civar şehirlerin de yoğun ilgi gösterdiğini belirten Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ise, "Bu lezzeti Ankara'da, İstanbul'da veya başka şehirlerde oturan hemşehrilerimiz buradan sıkça isterler. Biz de 2021 yılında coğrafi işaretini ve patentini alarak Sorgun yağlısını tescillemiş olduk. Şu anda fırınlarımızda Sorgun yağlısı kahvaltıların vazgeçilmezi olarak tüketiliyor. Şehir dışındaki hemşehrilerimize her gün kargo yoluyla onlarca yağlı gönderiliyor. Sorgun yağlısının özelliği turistik açıdan şu an henüz tam manasıyla bilinmiyor. Zaman içerisinde öğrenilecektir diye tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sorgun Yağlısı: Yozgat'ın Vazgeçilmez Kahvaltı Lezzeti - Son Dakika

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