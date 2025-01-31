Sosyal Medya Düzenlemesi Üzerine Öneriler

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Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya kullanımında yaş sınırlaması çalışması ile ilgili, "Fikir alışverişi içinde hareket edilirse olumsuz sonuçlar engellenmiş olur" dedi.

Düzenleme ile gençlerin ve çocukların yasal olmayan ortamlara sürüklenmesinin engellenmesinin hedeflendiğini söyleyen Hakan Topuzoğlu; "Bugüne kadar aslında birtakım tutarsızlıklar vardı. Yani normal şartlar altında RTÜK tarafından yasaklanan yayınlar IP TV üzerinden yayınlandığı zaman mesela serbest olarak kabul edilebiliyor. Aynı şekilde sosyal medyada da yasal olmayan ya da gençleri, çocukları zararlı bir ortama sürükleyecek birçok konuda yine serbest bir şekilde ulaşabiliyordu. Bu düzenlemeyle birlikte bunların ortadan kaldırılması hedefleniyor anlaşıldığı kadarıyla. Fakat tabi bunu yaparken de toplum içerisindeki kamu yararına çalışan dernekler- vakıflar olabilir, öğretmenler olabilir, kurumlar olabilir bunlarla fikir alışverişi içerisinde yine bilişimcilerle de bir fikir alışverişi içerisinde hareket edilirse daha olumsuz olabilecek sonuçların ortaya çıkması da engellenmiş olur" dedi.

Topuzoğlu, sorunların aşılması için eğitimler ve çalışmaların yapılması gerektiğini kaydederek, "Nasıl olabilir dersek de yani şu anda mesela bir e-posta adresi oluştururken yaş sınırlandırılması var ama ne yapıyor gençlerimiz. Yaşını orada 18'den büyük yazarak kendine ait bir e-mail adresi alabiliyorlar. Aynı şekilde bakanlığın oluşturmaya çalıştığı bu tarz engeller de buna benzer yöntemlerle aşılabilir. Bunun aşılması için hem bilinçlendirici eğitimler çalışmalar, seminerler arttırılmalı hem de teknik anlamda da daha güçlü bir yapının kurulması gerekir diye düşünüyorum" dedi. - KAYSERİ