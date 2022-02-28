Sosyal medya fenomenleri Bursalılar'la buluştu - Son Dakika

Sosyal medya fenomenleri Bursalılar'la buluştu

BURSA Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Nişantaşı Üniversitesi işbirliğiyle hayatın her alanında var olan sosyal medyanın doğru ve verimli kullanımı için düzenlediği 'Yeni Nesil Dijital Medya Buluşmaları' programı, sosyal medyanın tanınmış isimlerini Bursalılar'la buluşturdu.

Bursa'da çeşitli kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, dijital medya üzerine de özel bir çalışmaya imza attı. Günümüzde iletişim için en değerli ve yaygın araç olan dijital medyanın gençler tarafından doğru ve verimli kullanılabilmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Nişantaşı Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 'Yeni Nesil Dijital Medya Buluşmaları' programında sosyal medyanın tanınmış isimlerini Bursalılar'la buluşturdu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'sosyal medya' temasıyla yapılan programa, sosyal medyadaki yenilikleri bilinçli kullanmayı öğrenmek ve kariyer planını dijital-sosyal medya alanında yapmak isteyenler ile kurumsal iletişim, pazarlama, e-ticaret, üretim, ajans hizmetleri, medya gibi alanlarda çalışan gençler yoğun ilgi gösterdi.

Programa dinleyici olarak katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlerin arasına oturarak sosyal medya fenomenlerinin sunumlarını dinledi. Başkan Aktaş ile sohbet eden gençler, merak ettikleri soruları sorarak bol bol fotoğraf çektirdi.

Program, Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı ve Acunmedya Akademi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Dr. Özlem Tuğçe Keleş'in 'Sosyal medya içeriği yönetimi' sunumuyla başladı. Sosyal medyada vakitlerinin büyük bölümünü geçiren gençleri içerik yönetimi konusunda bilgilendiren Özlem Tuğçe Keleş, izlenmesi gereken yolların inceliklerini anlattı.

Nişantaşı Üniversitesi Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Uzmanı ve Eğitim Koçu Mehmet Muslu'nun sunuculuğunu yaptığı Yeni Nesil Dijital Medya Buluşmaları programında, daha sonra Acunmedya Akademi Dijital Satış Direktörü ve YouTube Onaylı Kanal Geliştirme Koçu Afgan Rasulov sahne aldı. Dijitalde var olmanın avantajlarını aktaran Afgan Rasulov, gençler tarafından büyük dikkatle dinlendi. İçerik üreten gençlerin nelere dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Rasulov, dijital medya ile tanışma sürecini ve yaptığı çalışmaları anlattı.

Programın söyleşi bölümünde ise sosyal medya fenomenleri Safa Sarı, Alper Rende ve Doğan Kabak sahneye çıktı. Salonu dolduran Bursalılar'dan büyük alkış alan fenomenler, sosyal medya çalışmalarına nasıl başladıklarından ve kariyer süreçlerinden bahsetti. Program sonunda, salonu dolduran yüzlerce genç merak ettikleri soruları fenomenlere yöneltti. Etkinliğe katılanlara, eğitim sonunda birer katılım belgesi verildi.

Program sonunda Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan sahneye çıkarak, sosyal medya fenomenleri ile gençlere teşekkür etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin birçok sosyal medya platformunu aktif şekilde kullandığını belirten Bayhan, gençlerin bu hesapları yakından takip ederek kültürden sanata, eğitimden dijital çalışmalara kadar birçok alanda haber sahibi olabildiğini vurguladı. 'Yeni Nesil Dijital Medya Buluşmaları' programını sadece eğlenmek için değil aynı zamanda gençleri yönlendirmek ve cesaretlendirmek için düzenlediklerini ifade eden Bayhan, benzer programlara önümüzdeki günlerde de devam edeceklerini ifade etti.

Acunmedya Akademi Koordinatörü Ahmet Yıldızdoğan ise Bursalılar'la kendilerini buluşturan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Programa katılan Afgan Rasulov, Safa Sarı, Alper Rende ve Doğan Kabak, gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, programı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Nişantaşı Üniversitesi ve Acunmedya Akademi'ye teşekkür etti.