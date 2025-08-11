Sosyal Medya Gelinlikte Önem Kazanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sosyal Medya Gelinlikte Önem Kazanıyor

Sosyal Medya Gelinlikte Önem Kazanıyor
11.08.2025 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de gelinlik tasarımcısı Semra Yılmaz, sosyal medyanın sektördeki etkisini anlattı.

Eskişehir'de gelinlik satıcılığının yanında tasarım da yapan Semra Yılmaz, son yıllarda sosyal medyanın sektörde büyük bir önem kazandığını, geçimini büyük ölçüde bu yolla kazandığını anlattı.

Eskişehir'de 16 yıldır gelinlik sektöründe çalışan Semra Yılmaz, bu alanda artık sosyal medyanın belirleyici bir hale geldiğini söyledi. Gelişen dijital dünyanın mesleklere etkisine dikkat çeken Yılmaz, sosyal medyanın hem müşteri kazandırma, hem de dünya modasını takip etme açısından büyük avantaj sağladığını belirtti.

"Eskiden dergiler vardı, şimdi her ülkeye ulaşabiliyoruz"

Sosyal medyanın müşteri davranışlarını doğrudan etkilediğini ifade eden Semra Yılmaz, "Eskiden dergilerden bakıyorlardı. Her firma dergi çıkartırdı. Ama artık sosyal medya o kadar güzel bir şey ki, her ülkeye ulaşabiliyorsun. Her ülkenin modasını yakından takip edebiliyorsun. Müşteri başka firmalardan, başka ülkelerden model getiriyor ve kime yaptırılabilir diye araştırıyor. Bu da bizim gibi firmalar için çok büyük bir alan oluşturuyor" dedi.

"Modeli getiriyorlar, biz de ona benliğimizi katıyoruz"

Müşterilerin sosyal medyada beğendikleri modelleri getirerek özel dikim talep ettiğini söyleyen Yılmaz, "Bir modeli yaparken sınır yok. Hayal gücüne bağlı. Müşteri bir model getiriyor ama siz de ona ne katıyorsunuz o önemli. İşte bu da ustalık. O gelinliğe benliğini katmak işin sırrı. Bu hem hayal gücü hem yılların verdiği tecrübe işi" diye konuştu.

"Online eğitimle kendimi geliştirdim"

Sektöre bir ustadan eğitim almadan girdiğini belirten Yılmaz, "Bu işi Rus bir bayandan öğrendim. Biraz Rusçam var, o yüzden de online eğitimlerine katılıyorum. Bu beni çok geliştiriyor, ufkumu açıyor. Eğitim almak elbette önemli ama doğuştan gelen bir sanatsal ruh da gerekiyor. Sadece okuyarak bu kadar yetenekli olunmuyor" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medya desteği alacağım"

Sosyal medya paylaşımlarını daha da artırmayı planladığını söyleyen Yılmaz, "Elimden geldiğince modelleri paylaşıyorum, ama yoğunluk nedeniyle her modeli paylaşamıyorum. Bu yıl sosyal medya için profesyonel destek almayı düşünüyorum. Zaten takipçimiz çok, hepsine teşekkür ederim. Sosyal medyadan ekmek yiyoruz şu an" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Ekonomi, Magazin, Yerel, Yaşam, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sosyal Medya Gelinlikte Önem Kazanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Tokyo’da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti Öldüren turnuva Tokyo'da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti! Öldüren turnuva
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti
Romanya’da uçak kazası: 2 ölü Romanya'da uçak kazası: 2 ölü
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti 70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya

09:43
6.1’lik deprem sonrası 237 artçı sarsıntı meydana geldi
6.1'lik deprem sonrası 237 artçı sarsıntı meydana geldi
08:09
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
16:54
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
16:06
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
15:56
Çanakkale’de küle dönen evde bir tek Kur’an-ı Kerim’ler yanmadı
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı
15:52
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
15:33
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
15:32
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü
Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü
15:29
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 10:05:16. #7.13#
SON DAKİKA: Sosyal Medya Gelinlikte Önem Kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.