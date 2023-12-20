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Sosyal Medya, İlişkileri Olumsuz Etkiliyor: Sosyal Medya Detoksu Yapın - Son Dakika
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Sosyal Medya, İlişkileri Olumsuz Etkiliyor: Sosyal Medya Detoksu Yapın

Psikolog Arş. Gör. Simay Yılmaz, sosyal medyanın ilişkilerde oluşturabileceği sorunlara dikkat çekerek, sosyal medya detoksu yapmanın önemini vurguladı. Sosyal medyanın, kıskançlık, yüzeysel bağlar, tartışmalar ve kıyaslamalar gibi olumsuz etkilerle ilişkileri zedeleme potansiyeli olduğunu belirtti. Ayrıca, partnerler arasında ortak sınırlar belirleyerek kaliteli vakit geçirmenin önemine değindi ve sosyal medya detoksu yapmanın ilişkilere olumlu etkileri olduğunu söyledi.

Sosyal Medya, İlişkileri Olumsuz Etkiliyor: Sosyal Medya Detoksu Yapın
20.12.2023 - 09:32,
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Sosyal medya, insanların birbirleriyle daha kolay iletişim kurmasına imkan tanırken; ruh sağlığı ve ilişkileri oldukça etkileyebilecek bir güce de sahip. Sosyal medyanın, ilişkilerde oluşturabileceği sorunlara değinen Psikolog Arş. Gör. Simay Yılmaz, beraber kaliteli vakit geçirmek için ortak sınırlar koyulabileceğini belirterek "Eğer sosyal medyanın hayatınızı ve ilişkinizi olumsuz yönde etkilediğini hissediyorsanız, sosyal medya detoksu yapın" dedi.

Günümüzde sosyal mecralar öyle bir rol aldı ki, insanlar hayatlarını adeta çevrim içi yaşamaya başladı. Bağlantıları kuvvetlendirip, daha kolay iletişim kurmayı sağlarken de beraberinde birtakım pürüzler de getirdi. Sosyal medyanın, ruh sağlığını ve ilişkileri etkileyebilecek oldukça büyük bir güce sahip olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Psikoloji Bölümü'nden Psikolog Arş. Gör. Simay Yılmaz, "Sosyal medyada geçirilen süreç, ikili ilişkilerde geçirilen zamanın azalmasına yol açıyor. Bununla birlikte de; kıskançlıklar, yüzeysel bağ kurmak, anlaşmazlıklardan dolayı tartışmalar yaşamak veya sosyal medyada gördüğümüz kişilerle kıyaslamalara girmek gibi olumsuz etkiler ilişkileri zedeliyor" şeklinde belirtti.

"Sosyal medya ve telefonu bırakacağınız bir aktivite planlayın"

Sosyal medyayı hayatımızda daha iyi bir yere koymak için atılabilecek adımların söz konusu olduğunu belirten Psikolog Arş. Gör. Simay Yılmaz, "Günlük yaşantınızı veya ilişkilerinizi olumsuz şekilde etkilediğini düşünüyorsanız yapabileceğiniz bazı değişiklikler mevcut. İlk olarak, partnerinizle geçireceğiniz zaman konusunda ilişki sınırları belirleyebilirsiniz. Örneğin; saat 21.00'den sonra sosyal medya ile ilgilenmemek ve beraber kaliteli vakit geçirmek gibi ortak sınırlar koyabilirsiniz. Günümüzde herkesin yoğun bir hayatı var. Ancak, ilişkinizde kaliteli zaman oluşturmak her zaman kişilerin elindedir. Partnerinizle, sosyal medya ve telefonu bırakacağınız bir aktivite planlayın. Bu şekilde, dikkatiniz dağılmadan keyifli vakit geçirmeniz mümkün olur" dedi.

"İlişkinizi olumsuz yönde etkilediğini hissediyorsanız, sosyal medya detoksu yapın"

Sosyal medyanın hayatımızın büyük bir parçası haline gelmesi ile birlikte birçok çiftin sosyal medya üzerinden ihanet yaşayabildiğini belirten Psikolog Yılmaz, "Partnerinizin hoşlanmayacağını düşünseniz bile sosyal medya üzerinden kiminle bağlantı kurduğunuz konusunda dürüst olmalısınız. Eğer sosyal medyanın hayatınızı ve ilişkinizi olumsuz yönde etkilediğini hissediyorsanız, sosyal medya detoksu yapın. Sosyal medyada çok fazla zaman geçirmek, günlük hayatınızda yapmanız gerekenleri veya partnerinizle geçirdiğiniz zamanı aksatabilir. Bu gibi durumlarda, bir süreliğine de olsa sosyal medyadan uzaklaşmak hem size hem de ilişkinize iyi gelebilir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul Gelişim Üniversitesi, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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