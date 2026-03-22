Sosyal Risk Haritalarında İlk Aşama Tamamlandı
Sosyal Risk Haritalarında İlk Aşama Tamamlandı

22.03.2026 14:01
Aile Bakanlığı, sosyal risk haritalarının 11'inin çalışmalarını tamamlayarak yeni uygulamalara başlayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal risk haritaları kapsamında hazırlanacak 35 haritadan 11'i için çalışmalar tamamlandı.

Bu puanların, mevcut durumu tespit etmenin yanı sıra sosyal risklerin erken belirlenmesine ve önleyici hizmetlerin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Elde edilen veriler doğrultusunda "Aile Rehberi" ve "Çocuklar Güvende" dijital takip sistemleri kapsamında yeni bir uygulama sürecinin başlatılacağı kaydedildi. Bu kapsamda, farklı bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde risk düzeyi yüksek hanelere yönelik bütüncül destek mekanizmaları devreye alınacak.

Dijital takip sisteminin ilk uygulanacağı iller arasında Gaziantep, Manisa, Niğde, Van, Sinop, Edirne, Aksaray, Adana, İzmir, Afyonkarahisar ve Trabzon yer alıyor.

Yetkililer, sosyal risk haritalarının klasik sosyal yardım yaklaşımının ötesine geçerek veriye dayalı, hedef odaklı ve önleyici bir modelin temelini oluşturduğunu belirtti.

Yeni dönemde eğitim, sağlık, istihdam ve yerel yönetimlerle entegre yürütülecek çalışmalarla ailelerin güçlendirilmesi ve çocukların korunması amaçlanıyor.

Sosyal risk puanlarının sahaya yansımasıyla özellikle kırılgan gruplara yönelik erken müdahale kapasitesinin artırılması ve kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması hedefleniyor.

Bakanlık yetkilileri, illerde elde edilen deneyimlerin ardından modelin kademeli olarak tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Sosyal risk haritası, bireylerin ve toplumun karşılaşabileceği sosyal risklerin veri temelli olarak analiz edilip coğrafi düzeyde görselleştirildiği bir sistem olarak öne çıkıyor.

Çalışma kapsamında 648 sosyal gösterge kullanılarak il, ilçe, mahalle hatta hane bazında risk analizleri yapılıyor.

Elde edilen veriler sayesinde kırılgan gruplar erken aşamada tespit edilerek koruyucu ve önleyici sosyal hizmet politikaları geliştiriliyor.

Sosyal risk haritaları, klasik 'olay sonrası müdahale' anlayışının ötesine geçerek, riskler ortaya çıkmadan önce müdahale edilmesini hedefleyen bir erken uyarı sistemi işlevi görüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Aile Bakanlığı, Yerel, Son Dakika

