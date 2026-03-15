SOSYALFEST 2026 Eğitimi Tamamlandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen SOSYALFEST 2026, öğrencilere proje yazma becerilerini geliştirdi.

Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen "SOSYALFEST 2026 Proje Fikri Yazma Eğitimi", öğrencilerin yoğun katılımıyla tamamlandı. Katılım belgeli olarak gerçekleştirilen etkinlikte, toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretecek proje fikirlerinin geliştirilmesi süreçleri detaylı bir şekilde ele alındı.

"Proje yazma becerisini öne çıkarıyor"

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı, proje yazma becerisinin öğrencilerin eleştirel düşünme yetkinliklerini geliştirmedeki önemine dikkat çekti. Yazıcı, SOSYALFEST'in gençleri profesyonel dünyaya hazırlayan bir platform olduğunu vurgulayarak, etkinliğe katılan tüm öğrencileri projelerini özgün şekilde geliştirmeye teşvik etti.

"SOSYALFEST, Sosyal Alandaki TEKNOFEST"

Açılışın ardından kürsüye çıkan Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve SOSYALFEST Koordinatörü Doç. Dr. Hakan Vargün, festivalin kapsamı hakkında bilgi verdi. Vargün, SOSYALFEST'in teknoloji odaklı TEKNOFEST'in sosyal alanlardaki muadili olduğunu belirterek, toplumsal problemlere çözüm üreten proje fikirlerine odaklandığını ifade etti. İlki 2024 yılında düzenlenen festivalin 2025 yılında orman yangınları nedeniyle iptal edildiğini hatırlatan Vargün, 2026 festivalinin 10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde gerçekleştirileceğini duyurdu.

"Projeler, farklı temalarda değerlendirilecek ve ödüllendirilecek"

Festivalde dereceye giren projelerin toplam 6 milyon TL para ödülü ile destekleneceği bildirildi. Organizasyonun Türkiye Yüzyılı, Türk Dünyası, İlahiyat ve Sağlık olmak üzere dört ana tema ve toplam 30 alt kategoriden oluştuğunu belirten Vargün, katılımcıların birden fazla projeyle başvuru yapabileceğini, ekiplerin en fazla 10 kişiden oluşabileceğini ve lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrenciler ile farklı profillerden serbest katılımcıların uygun kategoriler üzerinden yarışmaya katılabileceğini ifade etti.

Başvuru kriterleri kapsamında, daha önce ödül almış projeler veya halihazırda işleyen sistemlerin kabul edilmediği, mevcut sistemlerin sorunlarına yönelik yenilikçi çözüm fikirlerinin desteklendiği vurgulandı. Değerlendirme süreci, İstanbul Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve kamu kuruluşlarından toplam 90 kişilik jüri heyeti tarafından, başvuru sahibinin ismi ve üniversitesi gizlenerek "kör hakemlik" yöntemiyle yürütülecek.

Uygulamalı Sunumla Etkinlik Tamamlandı

Eğitimin son bölümünde Doç. Dr. Hakan Vargün, kendi geliştirdiği bir proje üzerinden katılımcılara örnek bir sosyal model sunarak SOSYALFEST sistemine kayıt süreçlerini, başvuru platformunun kullanımını ve dikkat edilmesi gereken etik kuralları uygulamalı olarak gösterdi.

Program, davetli konuşmacıya teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Etkinlikler, Teknoloji, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

14:09
’’Battı’’ denilen Acun Ilıcalı’dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
''Battı'' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
13:45
Laricani: 11 Eylül’e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
13:25
İran, ABD’nin dev bankasını böyle vurdu
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu
13:09
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
12:39
Netanyahu öldü mü İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
Netanyahu öldü mü? İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 14:16:00. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.