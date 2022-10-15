Sözcü Çataklı'dan, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı'na sert cevap

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi'nin iddialarına ilişkin, "Yaptığınız zulmün görüntüsünü Türkiye'de olmuş gibi ifşa etmeye çalışıyorsunuz" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi'nin "Kurtardığımız göçmenlere Türkiye'nin tavrı medeniyet adına bir utançtır" ifadelerine sert cevap verdi. Sözcü Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın göçmenlere karşı insanlık dışı tavrını hatırlatarak, "Türkiye'de tek bir insan hakları vakası bulamadığınız için, yaptığınız zulmün görüntüsünü Türkiye'de bitmiş gibi ifşa etmeye çalışıyorsunuz! Manipülasyonlar ve sahtekarlık için değil, insan haklarına uymak için zaman ayırın! Biraz medeni olun" ifadelerini kullandı. - ANKARA