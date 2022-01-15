Üye Girişi
Sözleşme görüşmeleri sonuçlanınca işçilerin yüzü güldü - Son Dakika

Sözleşme görüşmeleri sonuçlanınca işçilerin yüzü güldü

15.01.2022 13:14
Sözleşme görüşmeleri sonuçlanınca işçilerin yüzü güldü

Dilovası Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında bir süredir süren toplu iş sözleşme görüşmeleri önceki gün sona erdi.

Dilovası Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında bir süredir süren toplu iş sözleşme görüşmeleri önceki gün sona erdi. Sözleşme sonunda işçiden ve emekten yana tavır sergileyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'ın beklenenin üstünde zam müjdesi belediyede bayram havası oluşturdu.

Dilovası Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında yapılan görüşmeler sonrası işçilerin yüzü güldü. Bir süredir devam eden görüşmelerde Başkan Şayir ve Genel İş Sendikası arasında mutabakatın sağlanmasının ardından, toplu sözleşme töreni için Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde bir araya gelindi.

"Yükselen şehir Dilovası'nı inşa ediyoruz"

Emeğin, emekçinin ve tüm çalışanlarının yanında olduğunu vurgulayan Başkan Şayir yaptığı konuşmada, "Bizim için hepiniz çok kıymetlisiniz. Hepimizin sorumlulukları var. Halkımıza karşı sorumluluğumuz var. Biz bu sorumluluklarımızı en iyi şekilde yapmak için çaba sarf edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte hep birlikte çok güzel hizmetler yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. 3 yılda Dilovası'nda büyük bir değişim yaşandı. Bu değişim ile yeni Dilovası'nı hep birlikte inşa ediyoruz. Siz görevinizi en iyi şekilde yaptığı sürece bizim yükümüzü hafifleteceksiniz. Bizde enerjimizi ilçemize daha güzel projeler yapmak için çalışacağız. Yükselen şehir Dilovası'nı inşa ediyoruz. Sizden istediğimiz işinizi bugüne kadar olduğu gibi özveri ile yapmanız" dedi.

Zam oranı mutlu etti

Yüksek bir zam vermek için çalıştıklarının altını çizen Şayir, "Yüksek bir zam vermeye çalıştık. Hepinizin daha iyi bir maaşla, refah seviyesi yüksek bir ortamda yaşamanızı istiyorum. Geçtiğimiz yıl gibi bu yılda yüksek bir zamla emekçi kardeşlerimizi ve ailelerini mutlu etmeye çalıştık. Biz elimizden geleni yapmaya gayret gösterdik. Sizden de ricam ekmeğinize sahip çıkın. Yapılan toplu sözleşmenin çalışan arkadaşlarımıza, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Sözleşme görüşmeleri sonuçlanınca işçilerin yüzü güldü
Sözleşme görüşmeleri sonuçlanınca işçilerin yüzü güldü

YORUMLAR
500

Hamza Şayir, Dilovası, Kocaeli, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sözleşme görüşmeleri sonuçlanınca işçilerin yüzü güldü - Son Dakika


Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner'in doğum gününü kutladı, paylaştığı bulanık fotoğraf herkesi şaşırttı Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner'in doğum gününü kutladı, paylaştığı bulanık fotoğraf herkesi şaşırttı         
14:17
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü         
12:25
İstanbul'da skandal olay! Evine temizlik için çağırdığı kadın, üstünü değiştirirken tecavüz etti İstanbul'da skandal olay! Evine temizlik için çağırdığı kadın, üstünü değiştirirken tecavüz etti         
11:54
Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı         
11:18
Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı! Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı!         
11:05
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu: 1 haftada 9 puan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu: 1 haftada 9 puan         
10:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü         
10:10
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor         
17:14
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!         
15:55
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28

Son Dakika Haberleri
13:37 Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek
13:35 "İyi bir öğretmen hayat değiştirir" dedirten Dr. Mustafa Yılmaz'ın dokunaklı hikayesi yeniden gündeme geldi
13:27 Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada
13:16 Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi
12:51 Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı
12:46 Cinsel içerikli film yıldızı, ilişkiye girmeyeceği tek erkek tipini açıkladı, ortalık karıştı
12:10 Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"
11:57 Milli Uzay Programı'na bu yıl yalnızca 20 bin TL ödenek ayrıldı
11:51 Dekoltesini montla kapatan Gonca Vuslateri, sahne kıyafetleri hakkında yorumlarda bulunan İzzet Yıldızhan'ı tiye aldı
11:49 Mahir Ünal, muhalefeti eleştirdiği esnada salonda bir ses yükseldi: Vallahi ben açım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 14:21:56. #1.13#
SON DAKİKA: Sözleşme görüşmeleri sonuçlanınca işçilerin yüzü güldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement