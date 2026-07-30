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Spor Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Spor Güvenliği Toplantısı Yapıldı
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Bayburt Valisi Eldivan, futbol sezonu için güvenlik tedbirlerini değerlendirdi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısına katıldı. Toplantıda, 2026-2027 futbol sezonu öncesinde uygulanacak güvenlik tedbirleri ele alındı.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, yeni sezon öncesi spor müsabakalarında uygulanacak güvenlik planlamaları, Spor Güvenlik Kurullarının çalışmaları, stadyumlarda alınacak tedbirler ile kurumlar arasındaki koordinasyon değerlendirildi.

Bakan Çiftçi, Süper Lig müsabakaları öncesinde Spor Güvenlik Kurullarının valilerin başkanlığında toplanmasının önemine dikkat çekerek, sezon başlamadan gerekli planlamaların tamamlanması gerektiğini belirtti. Toplantıda ayrıca stadyuma girişlerde Passolig uygulamasının sürdürülmesi, sanal devriye faaliyetlerinin artırılması ve emniyet ile jandarma birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya Vali Eldivan'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Şerif Bayram katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Spor Güvenliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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