Spor kulüplerine malzeme desteği - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Erzurum'da faaliyet gösteren spor kulüplerine malzeme dağıtımı yapıldı.

Erzurum'da amatör spor kulüplerine ve antrenörlere spor malzemesi dağıtıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemelerinin dağıtımı için Yakutiye Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor Hizmetleri Müdürü Güngör Şenses, Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Erzurumspor Asbaşkanı ve Spor A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Dal, TÜFAD Erzurum Şube Başkanı Abdusselam Gökçan spor kulüplerine ve antrenörlere spor malzemelerini takdim etti.

Başarının yolu tesis ve malzemeden geçer

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemelerini kurum için ve kurum dışı ayrım yapmaksızın tüm antrenörlere ve kulüplere dağıttıklarını belirten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Sporda başarının yolu spor tesisinden ve spor malzemesinden geçer. Bizde bu doğrultuda hareket ederek bakanlığımızın gönderdiği spor malzemelerini spor kulüplerimize teslim ettik. Bugün Erzurum'a devletimizin yaptığı buz sporları tesisleri sayesinde olimpiyatlara iki sporcu gönderdik. Bu sayının daha da çok artması için çaba göstereceğiz. Destekleri için Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM