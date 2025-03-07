Srebrenitsa Anı Merkezi Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Srebrenitsa Anı Merkezi Kapatıldı

Srebrenitsa Anı Merkezi, güvenlik tehditleri nedeniyle kapandı; kurbanları anma için uzaktan çalışmalar sürecek.

07.03.2025 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'te her yıl 11 Temmuz'da Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını anma günü organizasyonunu gerçekleştiren Srebrenitsa Anı Merkezi, güvenlik tehditleri nedeniyle kapanma kararı aldı.

Temmuz 1995'te binlerce Boşnak sivilin hayatını kaybettiği Srebrenitsa Soykırımı'nın kurbanları için Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi kararıyla 2000 yılında kurulan Srebrenitsa Anı Merkezi, Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti'nde atılan ayrılıkçı adımlar ve güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle kapanma kararı aldı. Srebrenitsa Anı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bu karar çalışanlarımız, iş birliği yaptığımız partnerler, misafirlerimiz ve ziyaretçilerimiz için uygun güvenlik garantilerinin sağlanamaması; yasal düzenlemeler, mevcut şartlar ve Banja Luka merkezli isyancı gruplar tarafından devlet kurumlarına karşı yürütülen darbe süreci dikkate alınarak verilmiştir" denildi. Açıklamada, "Merkez, durum istikrara kavuşana ve gerekli güvenlik garantileri sağlanana kadar kapalı kalacaktır. Anı Merkezi çalışanları, mümkün olduğunda idari ve diğer faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak için uzaktan çalışmaya devam edecektir" denildi.

Merkezin soykırım kurbanlarının anılarını yaşatmayı misyon edinmeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Anı Merkezi'nin yeniden açılmasına ilişkin karar, güvenlik durumunun gelişimine bağlı olarak ve yetkili makamların tüm taraflar için gerekli güvenlik garantilerini vermelerinin ardından alınacaktır. Bu konuda Bosna-Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı (SIPA), Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ve AB'nin Bosna Hersek'teki barış gücü EUFOR'dan güvenlik garantileri talep edeceğiz" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Devlet yetkililerini, başta Srebrenitsa olmak üzere ülkenin her köşesinde tüm vatandaşların temel güvenliğini sağlamak için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Bosna Hersek'te gerginlik

Bosna Hersek'te Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinin Başkanı Milorad Dodik öncülüğünde kabul edilen yasal düzenlemeler, Bosna-Hersek Mahkemesi, Bosna Hersek Savcılığı, savaş suçlularına yaptığı operasyonlarla bilinen Bosna-Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı (SIPA) ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (VSTV) entite sınırları içerisinde faaliyet göstermesine yasak getirdi. Düzenlemeler, ülkede Bosna Hersek devletine ait merkezi kurumlar ile Sırp Cumhuriyeti entitesine ait yerel kurumlar arasında çatışma endişesine neden oldu. Devlete ait polis ajansı SIPA'nın Sırp Cumhuriyeti entitesi sınırları içerisinde kalan Banja Luka şehrindeki bölgesel merkezinin bugün boşaltıldığına ilişkin haberler, ayrılıkçı yasaların uygulanmaya başlanmış olabileceği konusunda soru işaretlerine neden oldu. Ayrılıkçı kararlar birçok siyasetçi ve analist tarafından "devlete darbe" olarak nitelendirildi. Söz konusu kararlar, Sırp lider Dodik'in Bosna Hersek'te savaşa son veren Dayton Barış Antlaşması ile kurulan OHR'nin kararlarına saygı göstermediği gerekçesiyle 26 Şubat tarihindeki ilk derece mahkeme kararıyla 1 yıl hapis ve 6 yıl Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı görevinden men cezası almasına tepki olarak kabul edilmişti. Bosna-Hersek Anayasa Mahkemesi, Boşnak siyasetçiler tarafından yapılan başvuru üzerine bugün Sırp Cumhuriyeti entitesinde yasalaştırılan düzenlemelerin ülke anayasasına uygunluğunun değerlendirildiği olağanüstü bir oturum gerçekleştiriyor. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Srebrenitsa, Politika, Güvenlik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Srebrenitsa Anı Merkezi Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 01:26:09. #7.12#
SON DAKİKA: Srebrenitsa Anı Merkezi Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.