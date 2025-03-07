Srebrenitsa Anı Merkezi Kapatıldı

Bosna Hersek'te her yıl 11 Temmuz'da Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını anma günü organizasyonunu gerçekleştiren Srebrenitsa Anı Merkezi, güvenlik tehditleri nedeniyle kapanma kararı aldı.

Temmuz 1995'te binlerce Boşnak sivilin hayatını kaybettiği Srebrenitsa Soykırımı'nın kurbanları için Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi kararıyla 2000 yılında kurulan Srebrenitsa Anı Merkezi, Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti'nde atılan ayrılıkçı adımlar ve güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle kapanma kararı aldı. Srebrenitsa Anı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bu karar çalışanlarımız, iş birliği yaptığımız partnerler, misafirlerimiz ve ziyaretçilerimiz için uygun güvenlik garantilerinin sağlanamaması; yasal düzenlemeler, mevcut şartlar ve Banja Luka merkezli isyancı gruplar tarafından devlet kurumlarına karşı yürütülen darbe süreci dikkate alınarak verilmiştir" denildi. Açıklamada, "Merkez, durum istikrara kavuşana ve gerekli güvenlik garantileri sağlanana kadar kapalı kalacaktır. Anı Merkezi çalışanları, mümkün olduğunda idari ve diğer faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak için uzaktan çalışmaya devam edecektir" denildi.

Merkezin soykırım kurbanlarının anılarını yaşatmayı misyon edinmeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Anı Merkezi'nin yeniden açılmasına ilişkin karar, güvenlik durumunun gelişimine bağlı olarak ve yetkili makamların tüm taraflar için gerekli güvenlik garantilerini vermelerinin ardından alınacaktır. Bu konuda Bosna-Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı (SIPA), Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ve AB'nin Bosna Hersek'teki barış gücü EUFOR'dan güvenlik garantileri talep edeceğiz" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Devlet yetkililerini, başta Srebrenitsa olmak üzere ülkenin her köşesinde tüm vatandaşların temel güvenliğini sağlamak için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Bosna Hersek'te gerginlik

Bosna Hersek'te Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinin Başkanı Milorad Dodik öncülüğünde kabul edilen yasal düzenlemeler, Bosna-Hersek Mahkemesi, Bosna Hersek Savcılığı, savaş suçlularına yaptığı operasyonlarla bilinen Bosna-Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı (SIPA) ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (VSTV) entite sınırları içerisinde faaliyet göstermesine yasak getirdi. Düzenlemeler, ülkede Bosna Hersek devletine ait merkezi kurumlar ile Sırp Cumhuriyeti entitesine ait yerel kurumlar arasında çatışma endişesine neden oldu. Devlete ait polis ajansı SIPA'nın Sırp Cumhuriyeti entitesi sınırları içerisinde kalan Banja Luka şehrindeki bölgesel merkezinin bugün boşaltıldığına ilişkin haberler, ayrılıkçı yasaların uygulanmaya başlanmış olabileceği konusunda soru işaretlerine neden oldu. Ayrılıkçı kararlar birçok siyasetçi ve analist tarafından "devlete darbe" olarak nitelendirildi. Söz konusu kararlar, Sırp lider Dodik'in Bosna Hersek'te savaşa son veren Dayton Barış Antlaşması ile kurulan OHR'nin kararlarına saygı göstermediği gerekçesiyle 26 Şubat tarihindeki ilk derece mahkeme kararıyla 1 yıl hapis ve 6 yıl Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı görevinden men cezası almasına tepki olarak kabul edilmişti. Bosna-Hersek Anayasa Mahkemesi, Boşnak siyasetçiler tarafından yapılan başvuru üzerine bugün Sırp Cumhuriyeti entitesinde yasalaştırılan düzenlemelerin ülke anayasasına uygunluğunun değerlendirildiği olağanüstü bir oturum gerçekleştiriyor. - SARAYBOSNA