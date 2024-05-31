Srebrenitsa Belediyesi'nin İsmi Değiştirilebilir

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun geçtiğimiz hafta 11 Temmuz'u "Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü" ilan eden kararının ardından Bosna Hersek'teki Sırp yetkililer, Srebrenitsa Belediyesi'nin ismini değiştirme planını gündeme aldı. Plana tepki gösteren Srebrenitsa anneleri, uluslararası topluma yardım çağrısı yaparak, "Şehirlerin isimlerini değiştirebilirler fakat gerçekleri saklayamazlar" dedi.

BM Genel Kurulu'nun geçtiğimiz hafta 11 Temmuz'u "Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü" ilan etmesinin ardından Bosna-Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin Başkanı Milorad Dodik, dün Sırp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Dodik, Sırp Cumhuriyeti entitesinin önümüzdeki ay sonuna kadar Bosna Hersek Federasyonu entitesine ayrılma teklifi sunacağını açıkladı. BM Genel Kurulu kararının ardından Srebrenitsa Belediyesi'nin ismini değiştirme planlarını da duyuran Dodik, "Srebrenitsa'daki bazı çalışma arkadaşlarımız artık bu konudaki yalanların yettiğini ve halihazırda Srebrenitsa'nın isminin değiştirilmesi için belediyeye Srebrenitsa yerine başka bir isim verilmesi için bir inisiyatif başlattılar. Bakalım bu nasıl gelişecek" diye konuştu.

Açıklamalar, Srebrenitsa Belediye Başkanı Mladen Grujicic tarafından da doğrulanarak, planın hem belediye hem de entitedeki iktidar partisi Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı (SNSD) organları tarafından değerlendirildiği açıklandı.

Srebrenitsa annelerinden tepki

Dodik'in açıkladığı plana Srebrenitsa annelerinden tepki geldi. Temmuz 1995'te yaşanan soykırımda sevdiklerini kaybeden Srebrenitsa anneleri, uluslararası topluma Srebrenitsa'nın ismini değiştirmek isteyen Sırp yetkilileri durdurma çağrısı yaptı. Bugün Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği tarafından yayınlanan açıklamada, "Görünüşe göre, soykırım inkarcıları sokak, okul ve şehirlerin isimlerini değiştirip, önüne Bosna eki getirilen her ismi, hatta Boşnakça lisanını inkar etmeyi milli menfaat ilan ettikten sonra insan haklarını en ağır şekilde ihlal ettikleri yerin ismini değiştirmeye yönelik faşist fikirden de geri durmuyor" denildi.

Sırp lider Dodik karar verebilse Saraybosna'nın isminin "Karaciçevo" ve Srebrenitsa'nın isminin de "Mladiçevo" olarak değiştirileceği ifade edilen açıklamada, "Şehirlerin isimlerini değiştirebilirler fakat gerçekleri saklayamazlar" denildi.

Açıklamada, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ve uluslararası topluma "tek adam rejiminin yürüttüğü çılgınlığı durdurma" çağrısı yapıldı. - SARAYBOSNA