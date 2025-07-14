Srebrenitsa'da 30. yıl acısını paylaştılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Srebrenitsa'da 30. yıl acısını paylaştılar

Srebrenitsa\'da 30. yıl acısını paylaştılar
14.07.2025 12:09  Güncelleme: 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümünde Bosna Hersek'te anma törenlerine katılarak acıyı paylaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümünde Bosna Hersek'te anma törenlerine katılarak acıyı paylaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Srebrenitsa'daki anma törenlerine katılarak, hayatını kaybeden masumlar için düzenlenen cenaze namazında hazır bulundu. Anıt mezarlıkta dualar etti, soykırım müzesini ziyaret ederek yaşananların ağırlığını hissetti. Baraçlı, "Burada yaşanan acı, sadece Bosna'nın değil, insanlığın ortak yarasıdır." sözleriyle yaşanan trajedinin önemine dikkat çekti. Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 7 şehidin defnedildiği törende binlerce kişi, acının hafızalardan silinmemesi için dualar etti. Baraçlı da bu hüzünlü anlarda halkla birlikte saf tutarak, insanlık onuruna yapılan bu büyük saldırının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

"Yaşanan acılara sessiz kalmayacağız"

Anma törenlerinde, büyükşehir belediyesinin dağıttığı özel şapkalar büyük ilgi gördü. Dr. Baraçlı, şapka dağıtımı sırasında vatandaşlarla sohbet ederek destek mesajlarını iletti. Vatandaşlar, Kocaeli'den gelen bu anlamlı destek ve ikramlar için teşekkürlerini dile getirdi. Srebrenitsa'da hayatını kaybeden masum insanlara Allah'tan rahmet dileyen Baraçlı, "Bu topraklarda yaşanan acılar, yalnızca geçmişimizin değil, insanlığın ortak yarasıdır. Burada yatan her şehit, unutulmaması gereken bir insanlık dramının simgesidir. Başkanımız Tahir Büyükakın önderliğinde, büyükşehir olarak bu bilinçle dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan acılara sessiz kalmayacağız. Türkiye yüzyılı vizyonuyla, gelecek nesillere umutla bakmak ve dayanışmayı büyütmek için çalışıyoruz." sözleriyle dayanışmanın ve umudun önemini bir kez daha hatırlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Yerel Srebrenitsa'da 30. yıl acısını paylaştılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Ankara’da 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia Ankara'da 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia
AKOM uyardı İstanbul’da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak AKOM uyardı! İstanbul'da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak
Bakan Ersoy duyurdu Antalya’da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı Bakan Ersoy duyurdu! Antalya'da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
Adana’da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu Adana'da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
200 yolculu feribotta yangın paniği Vali’den açıklama geldi 200 yolculu feribotta yangın paniği! Vali'den açıklama geldi
Bodrum’da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı Bodrum'da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı

11:25
Büyükçekmece’de yeni Belediye Başkanvekili Hakan Çebi oldu
Büyükçekmece'de yeni Belediye Başkanvekili Hakan Çebi oldu
11:21
Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
10:27
Kabine kulisleri kaynıyor Değişim için perşembe günü işaret edildi
Kabine kulisleri kaynıyor! Değişim için perşembe günü işaret edildi
20:50
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı
Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı
20:24
AB’nin ABD’ye yönelik ’gümrük vergisi’ misillemesi ertelendi
AB'nin ABD'ye yönelik 'gümrük vergisi' misillemesi ertelendi
19:59
Tarık Çetin, Fenerbahçe’ye imzayı attı
Tarık Çetin, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:29
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
18:57
Ege ve Akdeniz’e alternatif tatil cenneti: Enez
Ege ve Akdeniz'e alternatif tatil cenneti: Enez
18:53
Kuzey Kore lideri Kim’den, Ukrayna’ya karşı Rusya’ya ’koşulsuz destek’ sözü
Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü
18:47
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı
18:23
Rafting merkezinde ’can yeleği giyme’ kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu
Rafting merkezinde 'can yeleği giyme' kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 12:13:19. #7.12#
SON DAKİKA: Srebrenitsa'da 30. yıl acısını paylaştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.