Sri Lanka tarçın savaşı başlattı: "En iyi tarçın bizde" - Son Dakika
Üye Girişi

Sri Lanka tarçın savaşı başlattı: "En iyi tarçın bizde"

17.06.2022 00:58
Sri Lanka tarçın savaşı başlattı: "En iyi tarçın bizde"

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen tarçın etkinliğinde konuşan Büyükelçi Mohammed Rizvi Hassen, "En iyi tarçın Sri Lanka'da" dedi.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen tarçın etkinliğinde konuşan Büyükelçi Mohammed Rizvi Hassen, "En iyi tarçın Sri Lanka'da" dedi.

Saf Seylan tarçını üreten ve ihraç eden tek ülke olan Sri Lanka, 23 Şubat'ta Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret aldı.

Dünya tarçın pazarının yüzde 85'ini oluşturan saf Seylan tarçınını tanıtmak ve sahip olduğu farklılıkları, yararlarını duyurmak amacıyla Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğinde bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan Büyükelçi Mohammed Rizvi Hassen, "En iyi tarçın Sri Lanka'da" dedi.

Sri Lanka'da üretilen baharat ve benzeri ürünlerin yüzde 90'dan fazlası, küresel yiyecek ve içecek, ilaç ve kişisel bakım ürünleri endüstrisinde kullanılıyor. Saf Seylan tarçını ise üretilen tüm baharatlar arasında en ünlüsü olarak kabul ediliyor ve 'gerçek tarçın' olarak anılıyor. - ANKARA

YORUMLAR
500
Sri Lanka tarçın savaşı başlattı: 'En iyi tarçın bizde' Sri Lanka tarçın savaşı başlattı: 'En iyi tarçın bizde' AB'den coğrafi işaret alan 'Seylan tarçını' tanıtıldı AB'den coğrafi işaret alan 'Seylan tarçını' tanıtıldı Sri Lanka'da yakıt ve gıda sıkıntısı nedeniyle haftada dört gün mesaiye geçildi Sri Lanka'da yakıt ve gıda sıkıntısı nedeniyle haftada dört gün mesaiye geçildi
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sri Lanka tarçın savaşı başlattı: 'En iyi tarçın bizde' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:53 Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt
00:37 14 yaşındaki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
00:23 Akaryakıta bir zam daha! Motorine 80 kuruş zam geldi
00:16 Dünyaca ünlü futbolcunun hesabını ele geçiren korsanlar Fatih Terim ve Galatasaray paylaşımları yaptı
23:49 Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
00:01 İsveç'te terör örgütü PKK propagandası yapıldı! Belediye binasına terör örgütü PKK sembolleri yansıttılar
23:44 polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in fezlekesi Meclis Başkanlığı'na ulaştı
23:29 Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tepki: İsmini duymak istemiyoruz, yeter artık
23:25 Binlerce vatandaş Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konseri için uzun kuyruklar oluşturdu
22:39 Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 01:02:10. #1.13#
SON DAKİKA: Sri Lanka tarçın savaşı başlattı: "En iyi tarçın bizde" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement