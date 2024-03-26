SSB, İsrail ile savunma sanayii alanında iş birliği yapmadığını açıkladı - Son Dakika
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Yerel

SSB, İsrail ile savunma sanayii alanında iş birliği yapmadığını açıkladı

Savunma Sanayii Başkanlığı, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği şiddet eylemlerini kınayarak, İsrail ile savunma sanayii alanında herhangi bir faaliyetlerinin olmadığını duyurdu.

26.03.2024 23:20  Güncelleme: 23:22
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Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), İsrail ile savunma sanayii alanında iş birliği kapsamında hiçbir faaliyetinin bulunmadığını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri, mülteci kamplarını ve sivilleri hedef alan şiddet eylemleri devam etmektedir. Filistin'in her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistinlilere zarar verecek bir faaliyet icra etmesi veya bu yönde bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir.

Bu çerçevede Savunma Sanayii Başkanlığı'nın, İsrail ile savunma sanayii alanında iş birliği kapsamında hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SSB, İsrail ile savunma sanayii alanında iş birliği yapmadığını açıkladı - Son Dakika

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